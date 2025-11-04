Tremembé: o que é verdade e mentira na série do Prime Video

Saiba o que é verdade e mentira na série Tremembé, sucesso no Prime VideoBaseada nas obras de true crime de Ulisses Campbell sobre alguns dos casos que pararam o País, a série não segue fielmente todos os fatos; entenda
‘Tremembé’ é uma série que retrata o dia a dia dos detentos do “presídio dos famosos”, o Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo.
Lançado no Prime Video na sexta-feira, dia 31 de outubro, é baseada nos livros-reportagem de true crime “Suzane: Assassina e Manipuladora (2020)” e “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021), ambos do jornalista Ulisses Campbell”, do jornalista Ulisses Campbell.
Apesar de ter sido feita com base em histórias reais e com aprovação jurídica, a série tem trechos fictícios; saiba o que é verdade e o que é mentira a seguir.
Leia mais
Tremembé: verdade x mentira
Os cinco episódios da série contam com o roteiro do autor Ulisses Campbell. Saiba o que segue os fatos da vida real e o que é ficção na trama.
Verdades retratadas em ‘Tremembé’
- O triângulo amoroso entre Sandrão, Elize Matsunaga e Suzane Von Richtofen na prisão;
- Entrevista do apresentador Gugu e Suzane;
- Casamento de Daniel Cravinhos e Celina, que na vida real é Alyne Bento;
- A falha tentativa do médico Roger Abdelmassih para conseguir a transferência de Tremembé, que fingiu estar doente;
- Envolvimento entre Duda e Cristian Cravinhos;
- Transferência de Suzane para a penitenciária por uma rebelião na Penitenciária de Ribeirão Preto;
- As cenas dos principais crimes dos detentos e suas interações em Tremembé foram baseadas em depoimentos reais, tanto das obras quanto das investigações;
- Os trabalhos de costura de Suzane na prisão, o que fez com que ganhasse recompensas por bom comportamento;
- Além destes trabalhos, Suzane se envolveu em atividades religiosas e educacionais, se tornando evangélica. Chegou a namorar com o pastor Rogério Olberg;
- Roger Abdelmassih e Lindemberg Alves continuam presos.
Mentiras retratadas em Tremembé
- Ordem dos fatos: mudadas para impacto dramático, como o real desenvolvimento do romance entre Sandrão, Elize e Suzane;
- A introdução entre Elize e Suzane: alterada também para se encaixar em um roteiro e dar uma intensidade dramática maior;
- Discussões entre os Cravinhos: alguns dos diálogos entre Cristian e Daniel foram aumentados para entrarem no arco narrativo da série, sendo assim com outros personagens também;
- Os nomes de alguns personagens: além de Alyne, na série Celina, Ricardo de Freitas Nascimento e Luciana Olberg tiveram outros nomes, sendo Duda e Poliana, respectivamente;
Tremembé: a série terá segunda temporada?
A primeira temporada da série sobre a rotina dos detentos na chamada “penitenciária dos famosos”, em meados de 2015, tem feito sucesso entre o público.
O último episódio levantou teorias sobre o que teria acontecido após a briga entre Dadá, interpretada por Rosana Maris, e Suzane (Marina Ruy Barbosa), deixando a trama em aberto.
Sem conclusão, é aguardada uma conclusão das cenas finais. No entanto, o Prime Video ainda não confirmou uma segunda temporada.