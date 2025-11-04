Tremembé: o que é verdade e mentira na série do Prime Video

A série nacional retrata a rotina de detentos; saiba mais sobre Tremembé / Crédito: Divulgação/Prime Video

‘Tremembé’ é uma série que retrata o dia a dia dos detentos do “presídio dos famosos”, o Complexo Penitenciário de Tremembé, no interior de São Paulo. Lançado no Prime Video na sexta-feira, dia 31 de outubro, é baseada nos livros-reportagem de true crime “Suzane: Assassina e Manipuladora (2020)” e “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido (2021), ambos do jornalista Ulisses Campbell”, do jornalista Ulisses Campbell.