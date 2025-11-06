'Tremembé' revisita caso Matsunaga e romance com Sandrão

Produção do Prime Video retrata a convivência entre criminosos famosos na penitenciária de Tremembé, incluindo Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen e o casal Nardoni. / Crédito: Reprodução/Prime Video/Netflix

Lançada em 31 de outubro no Prime Video, a série “Tremembé” traz aos holofotes novamente Elize Matsunaga, interpretada por Carol Garcia. A trama revisita a rotina de presas conhecidas e resgata um dos crimes mais emblemáticos do País: o assassinato de Marcos Kitano Matsunaga. O herdeiro da marca brasileira de alimentos Yoki foi morto e esquartejado pela esposa em 2012.

Entenda os principais pontos da história: Elize foi condenada por matar e esquartejar o marido, Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro da Yoki.

A série retrata o julgamento, a prisão e o triângulo amoroso de Elize com Sandrão e Suzane

A série retrata o julgamento, a prisão e o triângulo amoroso de Elize com Sandrão e Suzane von Richthofen em Tremembé.



Em 2022, Elize recebeu liberdade condicional após cumprir parte da pena.



Atualmente, ela vive discretamente, cumprindo as condições da liberdade condicional. A seguir, veja como o caso foi retratado na série e relembre a cobertura feita pelo O POVO: Tremembé: como Elize Matsunaga aparece na série?

Com cinco episódios, “Tremembé” apresenta a convivência entre os presos da penitenciária mais midiática do Brasil. O elenco reúne Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen, Carol Garcia como Elize Matsunaga e outros nomes de peso.

A série mistura fatos e ficção para narrar o cotidiano na prisão onde mulheres condenadas por crimes brutais convivem com detentos da ala masculina. O roteiro também revisita os crimes que levaram cada um dos personagens à prisão, com flashbacks que mostram os casos do casal Nardoni, dos irmãos Cravinhos e do ex-médico Roger Abdelmassih. No núcleo de Elize, o público acompanha a reconstrução do relacionamento conturbado que culminou em um dos assassinatos mais comentados da história recente do Brasil.