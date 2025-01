João Fonseca no tênis: conheça o brasileiro que está ganhando destaque

João Fonseca, jovem promessa do tênis brasileiro, estreia com vitória histórica no Aberto da Austrália ao superar Andrey Rublev por 3 sets a 0

Nascido no Rio de Janeiro, em agosto de 2006, João começou no tênis aos 11 anos, após trocar a bola de futsal pela raquete. Ele é filho de Roberta e Christiano Fonseca, sendo seu pai CEO e cofundador da gestora de investimentos Capital Partners.

No entanto, o título de simples masculino no US Open de 2023 o levou à profissionalização, iniciando sua trajetória no ATP Challenger Tour, como é comum para tenistas em ascensão.

Antes de brilhar no Aberto da Austrália, João já havia consolidado seu nome no tênis juvenil. Ele foi parte da equipe que conquistou a primeira Copa Davis Juniors para o Brasil, ao lado de Pedro Rodrigues e Gustavo Almeida.

Na segunda rodada, derrotou Cristian Garin em dois sets, alcançando as quartas de final. Foi eliminado apenas pelo vice-campeão do torneio, Mariano Navone.

Em 2023, João alcançou outro marco importante ao vencer o Circuito ITF Júnior. Com essa conquista, tornou-se o primeiro brasileiro a encerrar a temporada na liderança do ranking mundial de juniores.

João Fonseca: estreia em Grand Slam e próximo desafio

Em 2025, João começou a temporada conquistando o título do Challenger de Camberra, na Austrália. Com essa vitória, ele garantiu vaga no qualificatório do Aberto da Austrália, onde venceu três partidas com facilidade e se classificou para seu primeiro Grand Slam, aos 18 anos e 5 meses.

Na estreia, enfrentou o russo Andrey Rublev, atual nono colocado no ranking mundial. Mostrando maturidade e talento, o brasileiro venceu por 3 sets a 0 (7/6 [7-1], 6/3 e 7/6 [7-5]).

Agora, João enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, 55º colocado no ranking mundial, na segunda rodada do torneio. A partida acontecerá na quarta-feira, 15 de janeiro, com horário ainda a ser definido.