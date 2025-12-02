Virginia Fonseca divide opiniões em defesa a ataques a Vini Jr nas redes sociais

Apresentadora do SBT e o camisa 7 do Real Madrid completaram um mês de namoro no último dia 28 de novembro, com declarações públicas / Crédito: Jogada 10

Namorando Vini Jr. há mais de um mês, Virginia Fonseca comentou nessa segunda-feira (1) os ataques feitos à aparência do atacante do Real Madrid. Ela lamentou os comentários, mas dividiu opiniões ao reiterar que “a beleza interior” é o que verdadeiramente importa, a fim de valorizar valores humanos e não padrões estéticos.

A apresentadora do SBT explicou que o atleta já convive há anos com esse tipo de crítica e, por isso, não se abala mais com os comentários. Segundo ela, a repetição desses episódios contribuiu para que o camisa 7 aprendesse a lidar com esse cenário. “Acredito que não magoa ele, acredito que ele já esteja acostumado. Mas enfim, acho que vai muito além de beleza”, iniciou Virginia ao portal Léo Dias. Em seguida, a empresária afirmou que sua admiração pelo parceiro não se apoia em características físicas, mas no caráter do jogador. Ela reforçou que considera a essência dele o principal motivo pelo qual tantas pessoas se aproximam.

“A beleza interior vale muito mais do que a beleza exterior, e o Vini é maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa que quem conhece, se apaixona. Impossível não se apaixonar por ele”, completou. A resposta, contudo, dividiu opiniões de internautas. Uns saíram em apoio da fala e do casal, enquanto outros questionaram a abordagem da influenciadora. Isso porque muitos entenderam que ela, de certo modo, corroborou com as críticas feitas nas redes sociais. Vídeo Virginia Fonseca falou sobre os ataques que Vini Jr. recebe:

“A beleza interior vale muito mais do que a beleza exterior. O Vini é maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa, que quem conhecesse se apaixona.” pic.twitter.com/FQIfMBAZoq — poponze (@poponze) December 1, 2025

Um mês de namoro com Vini Jr. O casal atingiu o primeiro mês de relacionamento no dia 28 de novembro e celebrou a data com trocas de mensagens nas redes sociais. De longe, o atacante enviou um buquê para a influenciadora, gesto compartilhado por ela com os seguidores. No bilhete, o jogador escreveu: “Primeiro mês de muitos pela frente! Espero que esteja sendo feliz, assim como está me fazendo! Te amo e saudades”. Virginia compartilhou o presente e respondeu à declaração de forma pública: “Hoje acordei sendo mimada pelo meu amor!”.