Vídeo de Felca sobre adultização faz site registrar pico de denúncias de abuso infantil

A Organização não Governamental (ONG) SaferNet registrou um pico de denúncias de abusos e exploração infantil nas primeiras semanas deste mês de agosto. Conforme instituição, crescimento acontece após vídeo publicado no mesmo período pelo youtuber Felca , sobre adultização na internet.

Com mais de 40 milhões de visualizações, o material produzido viralizou ao trazer à tona a monetização de vídeos em que crianças e adolescentes são exploradas sexualmente. O principal alvo da denúncia foi o influenciador paraibano Hytalo Santos, que foi preso sob acusação de ganhar dinheiro com essa prática.

Felca aponta que Hytalo expõe menores de idade na internet, como Kamyla Santos, conhecida como Kamylinha, que, segundo o youtuber, tem sua imagem explorada de forma sexualizada para gerar lucro.



Do dia 1° deste mês de agosto até a última segunda-feira, 18, o Canal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, que é mantido pela SaferNet, recebeu 6.278 denúncias anônimas sobre conteúdos digitais

envolvendo suspeitas de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes.

Dessas queixas, 3.246 ocorreram depois do dia 6, data em que o vídeo produzido por Felca foi publicado no Youtube. Quantitativo corresponde a 52% (mais da metade) do que foi contabilizado no mês.