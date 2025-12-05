Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ancelotti avalia “grupo difícil” do Brasil na Copa do Mundo

Seleção Brasileira caiu no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti. Técnico também comentou sobre questão climática no torneio
O técnico Carlo Ancelotti avaliou o grupo do Brasil como difícil após sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5). A Seleção Brasileira, afinal, caiu na chave C, que conta com Marrocos, Escócia e Haiti.

“É bastante difícil. Marocos é muito forte, a Escócia também e Haiti é o menos forte do grupo. Mas o Marrocos fez muito bem na última Copa do Mundo. A Escócia também jogou no Mundial ganhando os partidas importantes na Europa, é um equipe muito sólida, muito forte fisicamente. Então, tem que ter cuidado com esse grupo e confiar na qualidade da nossa Seleção”, disse à CazéTV.

“É a mais forte. Tem experiência, foi bem última Copa do Mundo e segue em boa dinâmica. É uma equipe bem organizada, acho que vai ser o equipe mais difícil do grupo”, complementou.

Além disso, Ancelotti ainda fará mais uma convocação antes do anúncio da lista final de jogadores que disputarão o Mundial. A Seleção disputará amistosos contra Croácia e França, em março.

“A lista de março será mais ou menos a da Copa do Mundo. Os campeonatos europeus vão decidir se vamos ter lesão, condição física, mas é mais ou menos a lista definitiva”, comentou o treinador.

Questão climática

O clima também é um fator importante para os jogos da Seleção. As partidas do Grupo C vão ocorrer na Costa Leste dos Estados Unidos, nas cidades de Boston, Atlanta, Filadélfia, Miami e Nova York/Nova Jersey. O presidente da CBF, Samir Xaud, gostaria da Costa Oeste, enquanto o italiano minimizou.

“Acho que vamos jogar à noite, então não tem problema do clima ser tão quente”, disse Ancelotti.

“Independente das seleções que viriam, vamos mostrar nosso futebol. Gostamos bastante dos grupos acredito que está encaminhado, parecido com o sorteio da Copa passada que fomos campeões, com alguns detalhes. A gente acredita que está no caminho certo”, destacou Samir Xaud.

