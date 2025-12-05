Ancelotti avalia “grupo difícil” do Brasil na Copa do Mundo

Seleção Brasileira caiu no Grupo C com Marrocos, Escócia e Haiti. Técnico também comentou sobre questão climática no torneio / Crédito: Jogada 10

O técnico Carlo Ancelotti avaliou o grupo do Brasil como difícil após sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, realizado nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (5). A Seleção Brasileira, afinal, caiu na chave C, que conta com Marrocos, Escócia e Haiti. “É bastante difícil. Marocos é muito forte, a Escócia também e Haiti é o menos forte do grupo. Mas o Marrocos fez muito bem na última Copa do Mundo. A Escócia também jogou no Mundial ganhando os partidas importantes na Europa, é um equipe muito sólida, muito forte fisicamente. Então, tem que ter cuidado com esse grupo e confiar na qualidade da nossa Seleção”, disse à CazéTV.

“É a mais forte. Tem experiência, foi bem última Copa do Mundo e segue em boa dinâmica. É uma equipe bem organizada, acho que vai ser o equipe mais difícil do grupo”, complementou. Além disso, Ancelotti ainda fará mais uma convocação antes do anúncio da lista final de jogadores que disputarão o Mundial. A Seleção disputará amistosos contra Croácia e França, em março. “A lista de março será mais ou menos a da Copa do Mundo. Os campeonatos europeus vão decidir se vamos ter lesão, condição física, mas é mais ou menos a lista definitiva”, comentou o treinador. Questão climática O clima também é um fator importante para os jogos da Seleção. As partidas do Grupo C vão ocorrer na Costa Leste dos Estados Unidos, nas cidades de Boston, Atlanta, Filadélfia, Miami e Nova York/Nova Jersey. O presidente da CBF, Samir Xaud, gostaria da Costa Oeste, enquanto o italiano minimizou.