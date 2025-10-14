Felca é contratado pela Globo e estreia quadro no Fantástico

Novo quadro do Fantástico terá Felca à frente de debates sobre comportamento, autoestima e vida digital. / Crédito: Globo/Renato Pizzutto/ Divulgação

O influenciador Felca, foi contratado pela TV Globo para comandar um novo quadro do Fantástico voltado a temas como autoestima, bullying, relacionamentos e os impactos emocionais do uso das redes sociais. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 13, durante o Upfront Globo 2026, evento realizado no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, de acordo com informações do portal F5 da Folha de São Paulo.

Leia Também | Terra do Humor: campanha destaca o riso na construção social do Ceará Com estreia prevista para 2026, o quadro, que terá seis episódios, promete unir jornalismo e emoção ao abordar como o ambiente digital afeta o bem-estar de crianças, adolescentes e famílias brasileiras. A proposta é trazer histórias reais e reflexões sobre os desafios contemporâneos da vida conectada. A escolha de Felca, nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, reflete a aposta da emissora em vozes capazes de dialogar com o público jovem.

Conhecido por seu humor autodepreciativo e por vídeos que satirizam comportamentos da internet, o influenciador ganhou destaque nacional ao denunciar a adultização de crianças em conteúdos de outros criadores digitais. Agora, ele assume uma nova função: a de mediador entre o universo online e a TV aberta, buscando promover consciência e diálogo sobre saúde mental e o uso das redes sociais. Segundo a Globo, o objetivo do quadro é criar um espaço de escuta, informação e empatia, envolvendo especialistas, jovens e pais em conversas sobre bem-estar emocional.