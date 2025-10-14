Felca é contratado pela Globo e estreia quadro no Fantástico

Felca é contratado pela Globo e estreia quadro no FantásticoInfluenciador Felca vai comandar série de seis episódios sobre autoestima, bullying e os efeitos das redes sociais na vida dos jovens
O influenciador Felca, foi contratado pela TV Globo para comandar um novo quadro do Fantástico voltado a temas como autoestima, bullying, relacionamentos e os impactos emocionais do uso das redes sociais.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 13, durante o Upfront Globo 2026, evento realizado no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, de acordo com informações do portal F5 da Folha de São Paulo.
Com estreia prevista para 2026, o quadro, que terá seis episódios, promete unir jornalismo e emoção ao abordar como o ambiente digital afeta o bem-estar de crianças, adolescentes e famílias brasileiras.
A proposta é trazer histórias reais e reflexões sobre os desafios contemporâneos da vida conectada.
A escolha de Felca, nome artístico de Felipe Bressanim Pereira, reflete a aposta da emissora em vozes capazes de dialogar com o público jovem.
Conhecido por seu humor autodepreciativo e por vídeos que satirizam comportamentos da internet, o influenciador ganhou destaque nacional ao denunciar a adultização de crianças em conteúdos de outros criadores digitais.
Agora, ele assume uma nova função: a de mediador entre o universo online e a TV aberta, buscando promover consciência e diálogo sobre saúde mental e o uso das redes sociais.
Segundo a Globo, o objetivo do quadro é criar um espaço de escuta, informação e empatia, envolvendo especialistas, jovens e pais em conversas sobre bem-estar emocional.
Maju Coutinho e Poliana Abritta seguem na apresentação do programa, que mantém média de 16 pontos de audiência na Grande São Paulo, o equivalente a cerca de 199 mil telespectadores por ponto.
No Altas Horas, Felca fala sobre repercussão de vídeo mostrando adultização de crianças:
O criador de conteúdo para a internet Felipe Bressanim Pereira, o Felca, detalhou sua trajetória na internet e sobre como está lidando com a repercussão de seu vídeo falando sobre a adultização de crianças. O conteúdo tem mais de 44 milhões de visualizações e resultou na prisão de Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente.
Durante participação no programa “Altas Horas”, da TV Globo, Felca disse que começou a produzir conteúdo para as redes sociais aos 12 anos. Ele relembra que foi repreendido pelos pais e reconhece que eles estavam certos à época. "Hoje, quando olho para trás, entendo muito bem e eu agradeço aos meus pais", disse.
Reforçou também a necessidade de os adultos terem cuidado com os vídeos de crianças postados na internet, pois até os mais simples podem atrair a atenção de pedófilos. "Se você não sente uma indignação, você não é ser humano", afirmou.