Felca: quem é o youtuber que denunciou adultização na internet? EntendaFelipe Bressanim, mais conhecido como Felca, viralizou com um vídeo sobre adultização de crianças na internet. O assunto logo ganhou repercussão e chamou a atenção de autoridades
O youtuber e humorista conhecido como Felca viralizou desde a última quarta-feira, 6, com um vídeo em que denuncia a exploração da imagem de menores de idade para criação de conteúdo na internet.
Intitulado “Adultização”, o vídeo publicado em seu canal no YouTube já ultrapassa 40 milhões de visualizações, até a publicação desta matéria.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
CONFIRA| Motta diz que pautará projetos sobre crianças após denúncia de Felca sobre 'adultização'
No vídeo, Felca reúne diversas denúncias sobre influenciadores que utilizam a imagem de crianças com fins de monetização. Ele também explica como o algoritmo impulsiona esse tipo de conteúdo e detalha o funcionamento das redes de comunicação entre pedófilos nas redes sociais.
O principal acusado por Felca é o influenciador paraibano Hytalo Santos que, após essa nova polêmica envolvendo seu nome, teve sua conta no Instagram desativada na sexta-feira, 8.
Felca aponta que Hytalo expõe menores de idade em seus conteúdos, o que pode atrair criminosos e pedófilos.
Um dos exemplos citados é o de Kamyla Santos, conhecida como Kamylinha, que, segundo o youtuber, tem sua imagem explorada de forma sexualizada para gerar lucro, mesmo sendo menor de idade.
Outro caso mencionado é o de “Bel para Meninas”, que ganhou repercussão internacional em 2020. Felca relembra denúncias sobre o comportamento dos pais da criança, que a colocavam em situações constrangedoras para obter engajamento nas redes sociais.
A denúncia também envolve a mãe da adolescente Caroline Dreher, acusada de vender conteúdos sexualizados da filha para pedófilos no Telegram e em outras plataformas digitais.
Em poucas horas, o vídeo viralizou e gerou ampla repercussão nas redes sociais, provocando discussões sobre segurança infantil na internet.
A publicação também recebeu apoio de personalidades públicas, como a escritora Glória Perez, a cantora Claudia Leitte e a deputada federal Erika Hilton, que utilizaram suas redes sociais para agradecer e manifestar apoio a Felca.
Mãe de três filhos, Claudia Leitte compartilhou o vídeo nos stories do Instagram e escreveu:
“A gente precisa fazer mais. Não basta apenas pedir proteção, é preciso estar atento e ter atitudes firmes. Somos guardiões dessas crianças. Existem predadores soltos por aí e eles sabem exatamente como se aproximar. É preciso ser radical na proteção.”
Já Glória Perez e Erika Hilton se manifestaram por meio de postagens no “X” — antigo Twitter. Confira abaixo:
Mas quem é Felca?
Felca é o pseudônimo de Felipe Bressanim Pereira, um youtuber e humorista brasileiro de 27 anos, nascido em Londrina, Paraná. Começou a gravar vídeos para YouTube em 2012 como streamer de videogames e, ao longo do tempo, migrou para a criação de conteúdo humorístico, com vídeos de reação e sarcasmo sobre tendências da internet.
Em maio de 2023, Felca atingiu grande popularidade com o vídeo “Testei a Base da Virgínia”, da influenciadora Virgínia Fonseca, que expôs o produto de forma cômica e inusitada, alcançando cerca de 20 milhões de visualizações.
No mesmo ano, ele também usou o humor para criticar o fenômeno das lives “NPC”, que lhe renderam um milhão de seguidores em somente quatro dias e ganhos estimados em R$ 31 mil reais — valor que ele doou para instituições de caridade como Instituto Ayrton Senna, Amigos do Bem, Fundação Sara, entre outras.
No último dia 8, Felca viralizou novamente ao denunciar a exploração da imagem de crianças e adolescentes por influenciadores digitais. Ao final do vídeo, ele anunciou ter aberto processos contra 233 perfis no X por difamação relacionada ao tema.
O assunto chegou à Câmara dos Deputados e fez o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), se pronunciar, afirmando que vai pautar projetos que combatam ou restrinjam o alcance de perfis e conteúdos que promovam a ‘adultização’ de menores de idade.