Felca: quem é o youtuber que denunciou adultização na internet?

Natural de Londrina, no Paraná, Felca começou sua carreira na internet em 2012 / Crédito: Reprodução/ redes sociais

O youtuber e humorista conhecido como Felca viralizou desde a última quarta-feira, 6, com um vídeo em que denuncia a exploração da imagem de menores de idade para criação de conteúdo na internet. Intitulado “Adultização”, o vídeo publicado em seu canal no YouTube já ultrapassa 40 milhões de visualizações, até a publicação desta matéria.

Felca aponta que Hytalo expõe menores de idade em seus conteúdos, o que pode atrair criminosos e pedófilos. Um dos exemplos citados é o de Kamyla Santos, conhecida como Kamylinha, que, segundo o youtuber, tem sua imagem explorada de forma sexualizada para gerar lucro, mesmo sendo menor de idade. Outro caso mencionado é o de “Bel para Meninas”, que ganhou repercussão internacional em 2020. Felca relembra denúncias sobre o comportamento dos pais da criança, que a colocavam em situações constrangedoras para obter engajamento nas redes sociais.

A denúncia também envolve a mãe da adolescente Caroline Dreher, acusada de vender conteúdos sexualizados da filha para pedófilos no Telegram e em outras plataformas digitais. Em poucas horas, o vídeo viralizou e gerou ampla repercussão nas redes sociais, provocando discussões sobre segurança infantil na internet. A publicação também recebeu apoio de personalidades públicas, como a escritora Glória Perez, a cantora Claudia Leitte e a deputada federal Erika Hilton, que utilizaram suas redes sociais para agradecer e manifestar apoio a Felca.