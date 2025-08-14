Hytalo Santos nega acusações e diz ter "agido dentro da lei"

Hytalo Santos se pronuncia, nega acusações e diz ter "agido dentro da lei"Investigado por suposta adultização de menores, influenciador se pronuncia após vídeo de Felca viralizar e provocar medidas judiciais na Paraíba
O influenciador digital Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez desde que passou a ser investigado por adultização de crianças e adolescentes em vídeos publicados nas redes sociais.
O caso ganhou repercussão após um vídeo do youtuber Felca viralizar e motivar ações do Ministério Público da Paraíba.
Hytalo Santos afirmou que “sempre agiu dentro da lei” e negou qualquer forma de exploração de crianças ou adolescentes, segundo nota enviada nesta quinta-feira, 14, à CNN.
Como começou: denúncia de Felca repercute nas redes
O caso veio a público após o youtuber Felca, com mais de 4 milhões de inscritos, publicar um vídeo denunciando práticas de adultização e exploração de crianças e adolescentes na internet.
O influenciador citou diretamente Hytalo Santos, que soma mais de 20 milhões de seguidores, e relatou episódios envolvendo a jovem Kamylinha, que teria se aproximado de Hytalo aos 12 anos.
No vídeo, Felca aponta que Hytalo teria criado um formato de “reality show” com clima adulto, incluindo conversas sobre relacionamentos e situações sugestivas.
Entre os exemplos, citou uma cena em que Kamylinha dançava sugestivamente com outro menor de idade sob aplausos de adultos, além da exposição de um pós-operatório recente de implante de silicone. A jovem tem 17 anos atualmente.
Caso Felca e Hytalo Santos: ações na Justiça e investigações em curso
O Ministério Público da Paraíba abriu duas frentes de investigação — uma cível e outra criminal — para apurar possível violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
As denúncias, registradas desde 2024 por meio do “Disque 100”, apontam possível exploração de menores em vídeos de dança e conversas sobre relacionamentos.
A Justiça determinou a suspensão dos perfis de Hytalo nas redes sociais, proibiu contato com menores citados e ordenou a desmonetização dos conteúdos.
Posteriormente, autorizou busca e apreensão na casa do influenciador, recolhendo celulares, computadores e câmeras. O Ministério Público do Trabalho da 13ª Região também instaurou investigação e determinou a retirada das redes sociais de Kamylinha.
A defesa de Hytalo Santos
Em nota, Hytalo Santos repudiou as acusações e afirmou que todos os conteúdos com menores foram gravados com autorização legal e acompanhamento dos responsáveis. Segundo ele, as jovens citadas são emancipadas e não houve qualquer prática ilegal.
“Minha trajetória pessoal e profissional sempre foi guiada pelo compromisso inabalável com a proteção de crianças e adolescentes. Confio que a verdade prevalecerá sobre qualquer tentativa de distorção”, declarou.
O influenciador disse ainda que está à disposição das autoridades e que não aceitará que sua imagem seja prejudicada por “narrativas infundadas”.
Repercussão política e debate sobre plataformas
A repercussão do vídeo de Felca ultrapassou as redes sociais. O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pautará o tema no Congresso Nacional.
“Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade”, escreveu em seu perfil no X, agradecendo ao youtuber por levantar a discussão.
Felca também criticou as plataformas digitais, alegando que elas falham em sinalizar e punir conteúdos inapropriados, chegando a monetizá-los. “As redes deveriam banir e punir, não colocar no caldeirão de recomendados”, afirmou.
Como denunciar?
Casos suspeitos de exploração ou abuso de crianças e adolescentes podem ser denunciados gratuitamente pelo Disque 100, disponível 24 horas, ou pelo aplicativo Proteja Brasil.
Também é possível registrar ocorrência nas delegacias de polícia e nos Ministérios Públicos estaduais e federal.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente