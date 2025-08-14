Hytalo Santos nega acusações e diz ter "agido dentro da lei"

O influenciador digital Hytalo Santos — ao centro da imagem — fala após ser investigado por suposta adultização de crianças e adolescentes em vídeos publicados nas redes sociais / Crédito: Reprodução/Instagram @hytalosantosnovo

O influenciador digital Hytalo Santos se manifestou pela primeira vez desde que passou a ser investigado por adultização de crianças e adolescentes em vídeos publicados nas redes sociais. O caso ganhou repercussão após um vídeo do youtuber Felca viralizar e motivar ações do Ministério Público da Paraíba.

Hytalo Santos afirmou que "sempre agiu dentro da lei" e negou qualquer forma de exploração de crianças ou adolescentes, segundo nota enviada nesta quinta-feira, 14, à CNN.

Como começou: denúncia de Felca repercute nas redes A repercussão do vídeo de Felca ultrapassou as redes sociais. Crédito: Reprodução/YouTube/Felca O caso veio a público após o youtuber Felca, com mais de 4 milhões de inscritos, publicar um vídeo denunciando práticas de adultização e exploração de crianças e adolescentes na internet. O influenciador citou diretamente Hytalo Santos, que soma mais de 20 milhões de seguidores, e relatou episódios envolvendo a jovem Kamylinha, que teria se aproximado de Hytalo aos 12 anos.



No vídeo, Felca aponta que Hytalo teria criado um formato de “reality show” com clima adulto, incluindo conversas sobre relacionamentos e situações sugestivas. Entre os exemplos, citou uma cena em que Kamylinha dançava sugestivamente com outro menor de idade sob aplausos de adultos, além da exposição de um pós-operatório recente de implante de silicone. A jovem tem 17 anos atualmente.



Caso Felca e Hytalo Santos: ações na Justiça e investigações em curso O Ministério Público da Paraíba abriu duas frentes de investigação — uma cível e outra criminal — para apurar possível violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Leia mais Já existe lei contra adultização e erotização de crianças: o nome dela é ECA Sobre o assunto Já existe lei contra adultização e erotização de crianças: o nome dela é ECA As denúncias, registradas desde 2024 por meio do “Disque 100”, apontam possível exploração de menores em vídeos de dança e conversas sobre relacionamentos.