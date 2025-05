Quem é Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira? Veja perfil e conquistas

Carlo Ancelotti irá deixar o Real Madrid para comandar a seleção brasileira visando a Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

A Seleção Brasileira vive um momento histórico — e quase inédito. Pela primeira vez em mais de 60 anos, a equipe será comandada por um técnico estrangeiro. E não se trata de qualquer nome, se trata do italiano Carlo Ancelotti. Multicampeão e respeitado por jogadores e dirigentes ao redor do mundo, o técnico de 65 anos de idade será o responsável por conduzir o Brasil nas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas e, sobretudo, na busca pelo sonhado hexa na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Ancelotti no Brasil: dos gramados italianos ao topo da Europa

Antes de empilhar taças como técnico, Carlo Ancelotti teve uma sólida carreira como jogador. Nascido em Reggiolo, no norte da Itália, estreou profissionalmente pelo Parma em 1976. Pouco depois, ganhou destaque na Roma, onde conquistou quatro Copas da Itália e uma Serie A. Mas foi no Milan, sob o comando de Arrigo Sacchi, que Ancelotti viveu seus melhores dias como meia central. Lá, venceu duas Ligas dos Campeões (1989 e 1990), dois Scudettos e entrou para a história do clube rossonero. Pela seleção italiana, disputou 26 partidas e integrou os elencos das Copas do Mundo de 1986 e 1990. Encerrou a carreira em 1992, já apontado como um nome promissor para a beira do campo.

Ancelotti no Brasil: carreira técnica de excelência — clube a clube

Ancelotti estreou como técnico no Reggiana, em 1995, e logo conseguiu o acesso à elite italiana. Passou pelo Parma, onde revelou talentos como Gianluigi Buffon e Fabio Cannavaro, antes de assumir a Juventus. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Mas foi no Milan, entre 2001 e 2009, que consolidou sua fama de estrategista elegante e de trato fácil com os jogadores. Ali, conquistou duas Champions League, um Mundial de Clubes, uma Serie A e mais quatro títulos nacionais e internacionais. Depois, acumulou conquistas nos principais campeonatos europeus:

Chelsea (2009–2011): Campeão da Premier League e da FA Cup logo na primeira temporada, sendo o primeiro treinador dos Blues a alcançar a “dobradinha” inglesa.

Paris Saint-Germain (2011–2013): Deu início à era dos investimentos bilionários, encerrando um jejum de 19 anos sem título da Ligue 1.

Real Madrid (2013–2015 / 2021–2025): Venceu duas Champions League, duas La Ligas, dois Mundiais de Clubes, além de Supercopas e Copas do Rei. Em 2024, tornou-se o técnico com mais títulos na história do clube, com 15 no total.

Bayern de Munique (2016–2017): Conquistou a Bundesliga e a Supercopa da Alemanha.

(2016–2017): Conquistou a Bundesliga e a Supercopa da Alemanha. Napoli e Everton: Apesar de passagens mais curtas, manteve o estilo sereno e respeitoso que sempre lhe foi característico. Ancelotti no Brasil: um italiano com alma brasileira

Engana-se quem pensa que Ancelotti será um corpo estranho no comando da Seleção Brasileira. Ao longo das décadas, o treinador construiu laços profundos com jogadores brasileiros, que hoje veem sua chegada como um reencontro familiar. Filho de Cristiano Ronaldo é convocado para a seleção de Portugal; CONFIRA No Milan, foi mentor de Kaká, com quem conquistou a Liga dos Campeões de 2007. No Real Madrid, foi peça-chave na evolução de Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão — este, inclusive, presente na histórica foto de 2022 em que Ancelotti posou com seus “brasileiros” em clima de celebração.