Tremembé: quem é Sandrão, que namorou Suzane Richtofen e Elize Matsunaga na cadeiaSérie do Prime Video revive casos detentos na cadeia de Tremembé. Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Sandra Ruiz viveram casos amorosos na penitenciária
A nova série do Prime Video, “Tremembé”, promete contar a história da penitenciária famosa por receber alguns dos criminosos mais famosos do Brasil, como Sandrão, Suzane Richtofen e Elize Matsunaga.
Interpretadas por Letícia Rodrigues (Sandrão), Marina Ruy Barbosa (Suzane) e Carol Garcia (Elize), as três se envolveram em um romance na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé II, em São Paulo.
Quem é Sandrão?
Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão, foi condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos em 2003. Com a ajuda de três homens, ela sequestrou o vizinho em troca de dinheiro para resgate.
Inicialmente, o pedido foi de R$ 40 mil, mas acabou reduzido para R$ 3 mil. Após o pagamento, a família encontrou o garoto morto com um tiro na cabeça.
Sandrão foi transferida para Tremembé após agredir um agente penitenciário em sua primeira prisão
Triângulo amoroso entre Sandrão, Elize e Suzane
Na penitenciária, Sandrão se envolveu em um triângulo amoroso com Elize e Suzane. Ela conheceu Suzane enquanto trabalhava na fábrica de roupas da prisão, ainda mantendo um relacionamento com Elize.
Em 2014, Sandrão e Suzane oficializaram o casamento e, seis meses depois, foram transferidas para a ala destinada a casais, conhecida como “gaiola do amor”.
Segundo o roteirista da série, Ulisses Campbell, Suzane teria iniciado o relacionamento com Sandrão somente para ter acesso a essa área.
“É uma ala mais confortável, tem mais privacidade. A Suzane queria ir para lá, porque é um lugar mais seguro. Como para ir para lá, ela teria que estar namorando uma mulher, ela traça esse plano”, afirma.
Relembre o caso de Elize Matsunaga
Elize Araújo Kitano Matsunaga ficou conhecida como “a mulher que matou o marido”. O crime ocorreu em maio de 2012, quando ela matou a tiros Marcos Kitano Matsunaga, então CEO da Yoki, e em seguida esquartejou o corpo.
No dia seguinte, Elize saiu de casa com três malas contendo os restos mortais e os espalhou em diferentes lugares na beira de uma estrada em Cotia, São Paulo.
Após a identificação do corpo e a análise de imagens das câmeras de segurança, Elize foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado.
Em depoimento, afirmou que a motivação do crime foi uma traição pela parte de seu marido.
Relembre o caso de Suzane Von Richthofen
Suzane Von Richthofen arquitetou o assassinato de seus pais, Marísia e Manfred Von Richthofen, em outubro de 2002. O crime aconteceu na casa da família, uma mansão no bairro Campo Belo, em São Paulo.
Enquanto os dois dormiam, Suzane permitiu a entrada dos irmãos Daniel Cravinhos de Paula e Silva e Cristian Cravinhos de Paula e Silva, que executaram o casal.
Suzane foi condenada a 39 anos e seis meses de prisão em regime fechado por duplo homicídio.
Tremembé: a nova série true crime do Prime Video
Inspirada nos livros de true crime “Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido” e “Suzane: assassina e manipuladora”, escritos pelo jornalista e roteirista da série, Ulisses Campbell, a trama de “Tremembé” foca na interação entre condenados por casos de repercussão nacional.
Embora seja uma obra ficcional, a série promete trazer dinâmicas e situações baseadas em histórias reais que aconteceram na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé II, em São Paulo.
As gravações já foram concluídas e a série encontra-se em fase de pós-produção. A estreia está prevista para 2025 no Prime Video.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente