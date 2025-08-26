Quem é Sandrão, que namorou Suzane Richtofen e Elize Matsunaga

Leticia Rodrigues interpreta Sandra Ruiz, a Sandrão, em "Tremembé", nova série do Prime Video / Crédito: Divulgação/Prime Video/Reprodução/Youtube

A nova série do Prime Video, “Tremembé”, promete contar a história da penitenciária famosa por receber alguns dos criminosos mais famosos do Brasil, como Sandrão, Suzane Richtofen e Elize Matsunaga. Interpretadas por Letícia Rodrigues (Sandrão), Marina Ruy Barbosa (Suzane) e Carol Garcia (Elize), as três se envolveram em um romance na Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, conhecida como Tremembé II, em São Paulo.

Quem é Sandrão? Sandra Regina Ruiz, conhecida como Sandrão, foi condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos em 2003. Com a ajuda de três homens, ela sequestrou o vizinho em troca de dinheiro para resgate. Inicialmente, o pedido foi de R$ 40 mil, mas acabou reduzido para R$ 3 mil. Após o pagamento, a família encontrou o garoto morto com um tiro na cabeça. Sandrão foi transferida para Tremembé após agredir um agente penitenciário em sua primeira prisão Série "Tremembé" revive envolvimento amoroso de Sandrão com Elize e Suzane dentro da prisão Crédito: Carlos Pessuto/Futura Press | Reprodução/Internet | Reprodução/Internet

Triângulo amoroso entre Sandrão, Elize e Suzane Na penitenciária, Sandrão se envolveu em um triângulo amoroso com Elize e Suzane. Ela conheceu Suzane enquanto trabalhava na fábrica de roupas da prisão, ainda mantendo um relacionamento com Elize. Em 2014, Sandrão e Suzane oficializaram o casamento e, seis meses depois, foram transferidas para a ala destinada a casais, conhecida como “gaiola do amor”. Segundo o roteirista da série, Ulisses Campbell, Suzane teria iniciado o relacionamento com Sandrão somente para ter acesso a essa área.

“É uma ala mais confortável, tem mais privacidade. A Suzane queria ir para lá, porque é um lugar mais seguro. Como para ir para lá, ela teria que estar namorando uma mulher, ela traça esse plano”, afirma. Relembre o caso de Elize Matsunaga Elize Araújo Kitano Matsunaga ficou conhecida como “a mulher que matou o marido”. O crime ocorreu em maio de 2012, quando ela matou a tiros Marcos Kitano Matsunaga, então CEO da Yoki, e em seguida esquartejou o corpo. No dia seguinte, Elize saiu de casa com três malas contendo os restos mortais e os espalhou em diferentes lugares na beira de uma estrada em Cotia, São Paulo.

Após a identificação do corpo e a análise de imagens das câmeras de segurança, Elize foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão em regime fechado. Em depoimento, afirmou que a motivação do crime foi uma traição pela parte de seu marido. Leia mais Tremembé: relembre os casos reais de crimes que marcaram o Brasil Sobre o assunto Tremembé: relembre os casos reais de crimes que marcaram o Brasil