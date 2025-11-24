João Fonseca comemora ano 'maravilhoso' e projeta 'mais pressão' em 2026

O tenista brasileiro João Fonseca comemorou nesta segunda-feira (24) um ano de 2025 "maravilhoso", no qual subiu da 145ª para a 24ª posição no ranking da ATP, e projetou "mais pressão" para 2026. "Foi um ano maravilhoso. As coisas aconteceram rápido", comentou João, de 19 anos, em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.

A jovem promessa do tênis brasileiro conquistou em fevereiro seu primeiro título no circuito, o ATP 250 de Buenos Aires, e em outubro foi campeão do ATP 500 da Basileia. João competiu pela primeira vez nas chaves principais dos Grand Slams e avançou à segunda rodada do Aberto da Austrália e do US Open e à terceira em Roland Garros e Wimbledon. "Cheguei à primeira chave principal de Grand Slam (...) e, a partir daí, foi só para cima", ressaltou o tenista. João se tornou o quinto jogador da história do Brasil a entrar no Top 25, depois de Gustavo Kuerten (único número 1), Thomaz Bellucci, Thomaz Koch e Fernando Meligeni.

Para 2026, "as expectativas são boas", disse o tenista mais jovem do atual Top 100. "Agora vou defender os pontos, que é ainda mais difícil. O pessoal comenta: 'está em 24º, no próximo ano vai terminar no Top 10 fácil', mas não é bem assim. É mais difícil ainda, mais pressão ainda", advertiu João. "Tenho que estar preparado". A próxima temporada começará com os torneios de Brisbane e Adelaide, no final de dezembro e início de janeiro, ambos preparativos para o Aberto da Austrália.

Depois, serão dois compromissos com o Brasil na Copa Davis entre 6 e 8 de fevereiro contra o Canadá. E nesse mesmo mês, defenderá seu título em Buenos Aires. Antes de disputar competições oficiais, João fará um jogo de exibição com o número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, no dia 8 de dezembro, no LoanDepot Park, em Miami.