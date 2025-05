Fernanda Torres vai estrelar novo filme escrito pela própria atriz

Intitulado "Os Corretores", o filme foi anunciado no evento Rio2C e contará com direção de Andrucha Waddington, marido de Fernanda Torres

Após o grande sucesso alcançado com o vencedor do Oscar “Ainda Estou Aqui” , a atriz Fernanda Torres já tem em seu planejamento o próximo projeto cinematográfico .

Além de Torres, não há confirmações sobre os demais nomes do elenco nem previsão de estreia .

O filme será dirigido por Andrucha Waddington, marido de Fernanda e diretor do aclamado “Vitória” (2025), estrelado pela sogra Fernanda Montenegro.

Fernanda Torres e Andrucha Waddington: parceria no cinema e na vida

O lançamento de “Os Corretores” retoma a parceria de Torres com Andrucha Waddington, diretor de produções anteriores com a atriz no elenco.

O cineasta dirigiu “Gêmeas” (1999) e “Casa de Areia” (2005), que contaram com Fernanda Torres entre os nomes principais do elenco.

Além disso, Waddington também foi o responsável pela direção de “O Juízo” (2019), que teve roteiro escrito por Fernanda Torres e participação de Fernanda Montenegro no elenco. “Os Corretores” marca, assim, mais um capítulo da colaboração entre o casal no cinema brasileiro.