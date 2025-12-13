Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Round 6 ou Tremembé? Descubra a série mais buscada no Brasil em 2025

Entre fenômenos globais, novelas, realities e produções nacionais, veja quais séries dominaram as buscas dos brasileiros em 2025
Entre lançamentos aguardados e produções consolidadas, as séries dominaram o interesse do público brasileiro em 2025.

Dados do Google mostram quais foram as séries mais procuradas no País, reunindo desde fenômenos internacionais até produções nacionais que mobilizaram audiência e engajamento nas redes sociais.

Veja a seguir quais títulos lideraram as buscas, com informações sobre a trama e onde assistir.

 

1. Round 6

Sinopse: A série sul-coreana acompanha pessoas endividadas que aceitam participar de jogos infantis mortais em troca de um prêmio milionário. Ao longo das provas, os participantes enfrentam dilemas éticos, alianças frágeis e a brutalidade de um sistema que transforma a desigualdade social em entretenimento.

Por que foi tão pesquisada: O lançamento de novos episódios em 2025 reacendeu o interesse do público brasileiro, mantendo a produção no topo das buscas.

Onde assistir: Netflix.

2. Tremembé

Sinopse: Ambientada em um dos presídios mais conhecidos do Brasil, a série acompanha histórias ficcionais inspiradas em crimes reais, explorando a rotina, as relações de poder e os conflitos dentro do sistema prisional paulista.

Por que foi tão pesquisada: A temática baseada em casos que marcaram o noticiário brasileiro impulsionou a curiosidade do público, como o caso de Suzanne Von Richtofen, irmãos Cravinho e Elize Matsunaga.

Onde assistir: Prime Video.

3. Monstro: A História de Ed Gein

Sinopse: A produção retrata a trajetória de Ed Gein, criminoso norte-americano que inspirou personagens clássicos do cinema de terror. A série reconstrói os crimes e o contexto psicológico que transformaram Gein em um dos nomes mais perturbadores da história criminal.

Por que foi tão pesquisada: O interesse constante por true crime e assassinos em série manteve o título em destaque.

Onde assistir: Netflix.

4. Beleza Fatal

Sinopse: A novela apresenta uma trama de suspense e vingança ambientada no universo da estética e da alta sociedade, revelando segredos, ambições e disputas de poder por trás da busca pela perfeição.

Por que foi tão pesquisada: A proposta mais sombria e adulta chamou atenção do público e movimentou debates nas redes sociais.

Onde assistir: Max.

5. Os Donos do Jogo

Sinopse: A série mergulha nos bastidores do futebol brasileiro, mostrando dirigentes, empresários e jogadores envolvidos em disputas políticas, negociações milionárias e escândalos fora de campo.

Por que foi tão pesquisada: A mistura de esporte, drama e crítica social ampliou o alcance da produção.

Onde assistir: Prime Video.

6. Vale Tudo

Sinopse: Remake do clássico da teledramaturgia brasileira, a novela revisita a história de ambição, ética e corrupção, além de ter revivido o grande mistério em torno de "quem matou Odete Roitmann".

Por que foi tão pesquisada: A atualização de um dos maiores sucessos da TV brasileira despertou curiosidade de diferentes gerações.

Onde assistir: TV Globo e Globoplay.

7. Garota do Momento

Sinopse: Ambientada em décadas passadas, a novela acompanha a trajetória de uma jovem que tenta se firmar profissionalmente e emocionalmente em meio a transformações sociais e culturais do Brasil.

Por que foi tão pesquisada: A combinação de romance, contexto histórico e personagens carismáticos atraiu o público.

Onde assistir: TV Globo e Globoplay.

8. A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário

Sinopse: A trama gira em torno de uma mulher que descobre que o marido leva uma vida dupla, cercada por segredos, fortuna e interesses obscuros.

Por que foi tão pesquisada: O apelo do melodrama aliado a ser a primeira novela vertical do Brasil impulsionou as buscas.

Onde assistir: Globoplay.

9. Dias Perfeitos

Sinopse: Baseada no livro de Raphael Montes, a série acompanha um estudante de medicina que desenvolve uma obsessão perigosa por uma jovem, levando a história para caminhos sombrios e psicológicos.

Por que foi tão pesquisada: A adaptação de um thriller brasileiro de sucesso literário chamou atenção do público.

Onde assistir: Globoplay.

10. Power Couple

Sinopse: O reality show reúne casais famosos em provas de convivência, estratégia e resistência, testando não apenas habilidades, mas também o relacionamento entre os participantes.

Por que foi tão pesquisado: As dinâmicas de casal, conflitos e repercussão nas redes sociais mantiveram o programa entre os assuntos mais comentados do ano.

Onde assistir: Record e PlayPlus.

O ranking das séries mais pesquisadas em 2025 evidencia a diversidade de interesses do público brasileiro, que transita entre thrillers psicológicos, dramas sociais, novelas clássicas revisitadas e realities de grande repercussão.

Em comum, todas essas produções conseguiram ultrapassar a tela e se firmar como temas de conversa, curiosidade e debate, refletindo um consumo cada vez mais atento e plural do audiovisual no País.

