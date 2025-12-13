Descubra a série mais buscada no Brasil em 2025

Veja a seguir quais títulos lideraram as buscas, com informações sobre a trama e onde assistir / Crédito: Reprodução/Gshow

Entre lançamentos aguardados e produções consolidadas, as séries dominaram o interesse do público brasileiro em 2025. Dados do Google mostram quais foram as séries mais procuradas no País, reunindo desde fenômenos internacionais até produções nacionais que mobilizaram audiência e engajamento nas redes sociais.

Veja a seguir quais títulos lideraram as buscas, com informações sobre a trama e onde assistir. Leia mais Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson retornam como Katniss e Peeta em 2026 Sobre o assunto Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson retornam como Katniss e Peeta em 2026 1. Round 6

Sinopse: A série sul-coreana acompanha pessoas endividadas que aceitam participar de jogos infantis mortais em troca de um prêmio milionário. Ao longo das provas, os participantes enfrentam dilemas éticos, alianças frágeis e a brutalidade de um sistema que transforma a desigualdade social em entretenimento.

Por que foi tão pesquisada: O lançamento de novos episódios em 2025 reacendeu o interesse do público brasileiro, mantendo a produção no topo das buscas.



Onde assistir: Netflix. 2. Tremembé

Sinopse: Ambientada em um dos presídios mais conhecidos do Brasil, a série acompanha histórias ficcionais inspiradas em crimes reais, explorando a rotina, as relações de poder e os conflitos dentro do sistema prisional paulista.

Por que foi tão pesquisada: A temática baseada em casos que marcaram o noticiário brasileiro impulsionou a curiosidade do público, como o caso de Suzanne Von Richtofen, irmãos Cravinho e Elize Matsunaga.

