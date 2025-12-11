As oito guerras que Donald Trump diz ter resolvido este ano

Donald Trump de fato pôs fim a oito guerras desde que retornou à Casa Branca, em janeiro, como afirma? Na prática, o balanço dos esforços de mediação do presidente americano, que sonha ganhar o Nobel da Paz, é mais relativo. Além disso, o conflito na Ucrânia, que o magnata republicano garantia que seria capaz de encerrar "em um dia", não dá trégua, apesar dos seus esforços de mediação.

- Camboja e Tailândia - Donald Trump se apresentou como o grande artífice do "acordo histórico" assinado em 26 de outubro entre os dois países do Sudeste Asiático, imersos em uma antiga disputa fronteiriça. Em julho, o republicano já havia mediado, juntamente com a China e a Malásia, um cessar-fogo, após cinco dias de combates, que deixaram pelo menos 43 mortos e provocaram a fuga de mais de 300.000 civis. Mas o acordo de outubro foi mantido por apenas duas semanas. A Tailândia o suspendeu em 10 de novembro, após a explosão de uma mina terrestre perto da fronteira.

No último domingo, novos confrontos eclodiram em regiões fronteiriças, deixando 20 mortos (11 civis cambojanos e 9 soldados tailandeses), segundo dados oficiais. Os confrontos são "mais intensos do que em julho", disse à AFP Lay Non, um cambojano que precisou fugir do seu vilarejo. Mais de meio milhão de pessoas foram forçadas a sair de zonas de combate. - República Democrática do Congo e Ruanda -

O acordo assinado em 4 de dezembro, em Washington, ao qual Trump se referiu como "milagroso", não teve nenhum efeito no leste da República Democrática do Congo, região fronteiriça com Ruanda, rica em recursos naturais e imersa em conflitos há mais de 30 anos. O grupo armado M23, que combate o exército congolês com o apoio de 6.000 a 7.000 soldados ruandeses, segundo especialistas da ONU, entrou nesta terça-feira na cidade estratégica de Uvira. Segundo o vizinho Burundi, isso foi um "tapa na cara" de Washington. - Israel e Hamas -

O grande feito de Donald Trump foi um cessar-fogo - embora frágil - que pôs fim à guerra na Faixa de Gaza originada pelo ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023. Fruto de forte pressão dos Estados Unidos, e com a mediação de Catar e Egito, a trégua entrou em vigor em 10 de outubro. Deu lugar à retirada parcial das tropas israelenses de Gaza e à troca de reféns israelenses por presos palestinos. No entanto, a violência segue sacudindo o território administrado pelo Hamas, e mais de 370 palestinos morreram em ataques israelenses, enquanto Israel reportou a morte de três soldados.