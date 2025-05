Virginia e Zé Felipe anunciam fim do casamento: "Seremos amigos"

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram o término do casamento após cinco anos juntos

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram em seus perfis no Instagram o fim do casamento. O término ocorre após cinco anos juntos. Segundo as celebridades, o contato continuará, mas somente em forma de amizade.

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, informou o texto publicado na terça-feira, 27.