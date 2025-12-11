Presença feminina marca premiação de games em Fortaleza

Finalistas da Premiação Fábrica de Programadores / Crédito: FÁBIO LIMA

Em meio a universos mágicos, aventuras e desafios que misturam criatividade e tecnologia, estudantes da rede educacional do Ceará conquistaram seus espaços na quarta edição da premiação “Fábrica de Programadores – Aprendendo a Programar com Games e IA”, realizada na Fábrica de Negócios, em Fortaleza (CE), com destaque para a presença feminina. O projeto é uma parceria da Universidade Federal do Ceará e Fundação Demócrito Rocha (FDR).

Nesta edição, um detalhe se destacou entre os projetos finalistas: dois dos três jogos premiados têm como tema central o meio ambiente, cada um explorando a relação entre sustentabilidade, futuro e tecnologia de maneiras distintas. A grande vencedora da noite foi Lívia Karoliny, de 16 anos, da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Prof, Joaquim Antônio Albano, na Capital. Ela desenvolveu o jogo "Em busca de abrigo" baseado na degradação ambiental e na busca por equilíbrio entre diferentes habitats. "Eu tô muito feliz. Eu tô me tremendo porque foi um jogo em que eu botei muito esforço. Eu não esperava nem ficar no top 10 e fiquei em primeiro lugar", diz emocionada.