Minerva anuncia distribuição de R$ 162 milhões em dividendos

De acordo com a companhia, "terão direito aos dividendos declarados as pessoas inscritas como acionistas na data-base de 15 de dezembro de 2025", considerando as negociações realizadas até essa data. As ações passam a ser negociadas ex-dividendos a partir de 16 de dezembro.

A Minerva, líder na América do Sul na exportação de carne bovina, aprovou a distribuição de R$ 162,1 milhões em dividendos intercalares, segundo comunicado divulgado na quarta-feira, 10. O valor corresponde a R$ 0,16455195920 por ação ordinária, já descontadas as ações mantidas em tesouraria.

O pagamento será feito em 29 de dezembro de 2025, em parcela única e em moeda corrente nacional. A empresa destacou que não haverá atualização monetária ou juros entre a data da aprovação e o repasse aos investidores.

Segundo o informe, o crédito será efetuado diretamente na conta bancária informada pelos acionistas à Itaú Corretora, instituição depositária das ações. No caso de cadastros incompletos - sem CPF/CNPJ ou dados bancários -, o valor será liberado somente após a regularização junto ao escriturador.

A Minerva também informou que os dividendos anunciados serão considerados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório referente ao exercício social que se encerra em 31 de dezembro de 2025.