FDR celebra território cearense com o II Prêmio Literário Demócrito Rocha

Igor Moreira, Fabiana Guimarães e Rayane Lopes / Crédito: João Filho Tavares / Jornal O POVO

Nesta segunda-feira, 24, os jardins da sede do Grupo de Comunicação O POVO foram palco da II edição do Prêmio Literário Demócrito Rocha. Com o tema “A relação do cearense com a geografia da sua terra”, a premiação surgiu em 2024, com o mote de valorizar autores locais e contribuir para a concepção de histórias que abordem o Estado.

Com as categorias Ensaio Social (pesquisa), Prosa de Ficção (romance, livro de contos ou livro de crônicas) e Poesia (livro de poemas), o prêmio elegeu “Raízes da Terra”, de Rayane Lopes, “Peixes Indóceis em Mar Revolto”, de Igor Moreira, e “Sertão em Mim”, de Fabiana Guimarães, respectivamente. A cerimônia teve início com a apresentação do grupo Coco das Goiabeiras da Rainha do Mar, fundado a partir de brincantes de cultura popular e artistas da comunidade das Goiabeiras, na Barra do Ceará. A apresentação se conecta diretamente com a premissa desta edição do prêmio, que se propôs a inspirar reflexões sobre identidade, território e pertencimento. “O tema central foi a relação do homem e da mulher cearense com a geografia do seu território. A proposta era investigar como a localidade impacta no humor de quem nasce, mora e cresce no sertão, no litoral ou nas serras. Como essa geografia influencia traços de personalidade e também culturais, e o Ceará é um estado muito rico nesse aspecto”, explica Valéria Xavier, coordenadora-geral do prêmio e coordenadora de projetos especiais do O POVO.

Uma das obras vencedoras que exemplifica essa relação é “Peixes Indóceis em Mar Revolto”, de Igor Moreira. Reunindo histórias de naufrágio, lagoas encantadas e pescadores, a obra versa sobre essa interação entre o homem, a mulher e o ecossistema litorâneo do Ceará. “Escrevemos, obviamente, por uma realização pessoal, mas para nos expressarmos, e quem se expressa quer se expressar para alguém. Então, o prêmio viabiliza isso, ampliar a comunidade de leitores. Isso é uma alegria”, afirma o autor.

Além do troféu físico, cada um dos três vencedores recebeu R$ 3 mil em direitos autorais, publicação do e-book e a produção de um audiobook. Na versão digital, cada obra teve seu projeto gráfico e ilustrações originais desenvolvidos pelas Edições Demócrito Rocha (EDR), sob a assinatura do artista Carlus Campos. O papel da premiação como combustível para novos autores O II Prêmio Literário Demócrito Rocha contou com o apoio cultural da Enel Ceará e apoio institucional da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará), por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Presente no evento, a secretária da Cultura do Estado, Luisa Cela, ressaltou a Bienal do Livro do Ceará e falou sobre a importância de prêmios literários para aumentar a difusão de escritores cearenses pelo Brasil. “Um prêmio como este incentiva a escrita, viabiliza a publicação e reconhece aqueles que se dedicam a contar nossas histórias, histórias sobre a geografia do estado do Ceará. Achei muito interessante essa vinculação com a temática, pois se conecta profundamente com o nosso desafio de garantir que as pessoas tenham acesso à cultura e que os trabalhadores da cultura tenham condições de desenvolver seu ofício nas mais diversas artes e”, finalizou Luisa. Na ocasião, também estava presente Mailson Furtado, curador da segunda edição do prêmio e vencedor do Prêmio Jabuti 2018.