Conheça os 10 finalistas do Fábrica de Programadores 2025

Conheça aqui os 10 melhores projetos desenvolvidos ao longo do projeto Fábrica de Programadores
Atualizado às
Depois de meses desenvolvendo seus projetos, veja os 10 games (organizados em ordem alfabética) que irão para a final no dia 11 de dezembro.

 

1 - The Last Coder de Irisbarney Damasceno Martins Filho

2 - Destino inestimável de Dylan Ribeiro

3 - Eco Ville de João Vitor Rodrigues de Oliveira

4 - Em busca de abrigo de Lívia Karoliny Aguiar Sobreira Costa

5 - ErasVerso de Ana Victoria Viana dos Santos

6 - Ecos da Mansão Verde de André Levy Queiroz dos Santos

7 - Neblina e Sinais de Geovana da Silva Félix

8 - Nira, o último raio de luz de Antonia Iasmara Pacheco da Silva

9 - Pythonzinho de Luciano Ravette Silva

10 - Ventos do Sertão de Gabriel Nogueira de Araújo Almeida

 

 

