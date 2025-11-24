Conheça os 10 finalistas do Fábrica de Programadores 2025

Todas as colocações do pódio da edição 2024 do Fábrica de Programadores foram conquistadas por mulheres. Na foto, entrega de certificados gerais de conclusão do curso / Crédito: João Filho Tavares

Depois de meses desenvolvendo seus projetos, veja os 10 games (organizados em ordem alfabética) que irão para a final no dia 11 de dezembro.

1 - The Last Coder de Irisbarney Damasceno Martins Filho 2 - Destino inestimável de Dylan Ribeiro

3 - Eco Ville de João Vitor Rodrigues de Oliveira 4 - Em busca de abrigo de Lívia Karoliny Aguiar Sobreira Costa

5 - ErasVerso de Ana Victoria Viana dos Santos 6 - Ecos da Mansão Verde de André Levy Queiroz dos Santos

7 - Neblina e Sinais de Geovana da Silva Félix

