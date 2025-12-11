Dólar perde força ante real e pares emergentes por corte do Fed, carry trade e varejo

O dólar à vista abriu em alta na manhã desta quinta-feira, 11, mas perdeu força e passou a cair ante o real. O mercado de câmbio acompanha o ajuste de baixa do dólar ante pares fortes e outras divisas emergentes após o corte de 25 PB dos juros pelo Federal Reserve e a manutenção da taxa Selic em 15%. O carry trade favorável e os dados fortes do varejo no País favorecem a recuperação da moeda local. O BC americano indicou possível pausa no corte de juros em janeiro, reforçando incertezas sobre o ritmo do ciclo de afrouxamento nos EUA, enquanto o Copom não apontou o próximo passo, deixando o mercado dividido sobre início ou não de cortes em janeiro de 2026.

No radar está também a sinalização dos principais líderes da China, que se comprometeram a aumentar a demanda interna em 2026, focando em apoiar os consumidores em meio a incertezas externas. A divisa americana subiu nos primeiros negócios diante das perdas de petróleo, minério de ferro e das moedas emergentes mais cedo. As vendas do varejo restrito subiram 0,5% ante setembro, no teto das projeções (mediana -0,1%). Na comparação anual, avançaram 1,1%, também perto do teto (1,2%). No varejo ampliado, as vendas cresceram 1,1% no mês, acima do teto das estimativas (0,8%). Já na comparação anual, houve queda de 0,3%, melhor que a mediana esperada (-1,5%). A Aneel deu cinco dias para a Enel provar que tem condições de garantir o fornecimento de energia e responder a eventos climáticos, após ventania deixar mais de 2 milhões de imóveis sem luz na Grande SP. A agência alertou que novas falhas poderão gerar punições.