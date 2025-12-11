Queda das commodities e cautela pós-Fed e Copom jogam o Ibovespa para baixo

O Ibovespa cai praticamente desde a abertura da sessão desta quinta-feira, 11, em queda, em meio ao comunicado duro do Comitê de Política Monetária (Copom) e do sinal de pausa no ciclo de baixa dos juros norte-americanos na quarta-feira. Somado a essa parcimônia, está o resultado acima do esperado nas vendas varejistas brasileiras relativas a outubro, ao indicar certa resiliência da atividade. Todo este conjunto de informações tende a dificultar as estimativas quanto ao início de afrouxamento monetário pelo Copom, que manteve a Selic em 15% ao ano, como o esperado e em decisão unânime, nesta Super Quarta.

Segundo o Itaú Unibanco, o texto do colegiado divulgado após a decisão foi mais duro do que previsto. "O comunicado estabelece uma barra alta para um corte em janeiro. Saberemos mais sobre a estratégia do Copom com a divulgação da ata na terça-feira, quando poderemos revisitar nossa projeção de curto prazo. Mantemos um ciclo de afrouxamento de 225 pontos-base, com a taxa Selic encerrando o ano em 12,75% ao ano", diz em nota. Segundo Bruna Sene, analista de renda variável da Rico, há um ambiente de maior cautela, com os mercados ainda repercutindo as decisões da Super Quarta. "Alguns participantes ajustam posições após esperarem, sem sucesso, algum sinal do Copom sobre cortes já em janeiro", diz. Já o BC dos EUA cortou suas taxas em 0,25 ponto porcentual, em placar dividido, também sem surpresas, mas o presidente do Fed, Jerome Powell, disse que agora a autoridade monetária entra agora em uma espécie de "compasso de espera". Para Rodrigo Salvador, sócio da Opensolo Capital, a queda anunciada ontem pelo Fed, a terceira seguida, ocorreu fundamentalmente pela necessidade de proteger o mercado de trabalho em deterioração. "Embora a inflação permaneça acima da meta de 2% do banco central, os sinais de enfraquecimento do emprego - incluindo crescimento de vagas significativamente mais lento e desemprego elevado entre jovens e minorias - criaram urgência para flexibilizar a política monetária", avalia em nota Salvador.

Em meio ao corte de juros nos EUA, Patrick Buss, operador de renda variável da Manchester Investimentos, estima que o Copom poderá iniciar o processo de queda da Selic em janeiro do ano que vem. Porém, cita que incertezas políticas continuam no radar, gerando cautela nesta qunta. "Os investidores estão com dificuldade de se posicionar pois se o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) a tendência é provocar um racha na direita e fortalecimento de uma reeleição do atual governo algo que o mercado desaprova", avalia. Nesta quinta, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que as vendas do comércio varejista subiram 0,5% em outubro ante setembro. O resultado ficou igual ao teto das estimativas encontrado em pesquisa feita pelo Projeções Broadcast. Em relação ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 1,1% em outubro ante setembro. O dado superou o teto das projeções, de alta de 0,8%. "A abertura positiva de outubro indica que a atividade econômica mais dependente do consumo continuará exibindo resiliência, reforçando nossa expectativa de crescimento de 2,3% para o PIB em 2025", diz em análise Rafael Perez, economista da Suno Research.