Com R$ 942 mi, 1ª fase da Transnordestina será concluída no CE

Com R$ 942 milhões, 1ª fase da Transnordestina será concluída no CearáSão os dois últimos trechos, ligando Baturité a Aracoiaba (Lote 9, com 46 km) e Aracoiaba a Caucaia (Lote 10, com 51 km), passando pelo Maciço de Baturité
As ordens de serviços para a construção dos Lotes 9 e 10 da Ferrovia Transnordestina, no valor de R$ 942 milhões, foram assinadas nesta quinta-feira, 11 de dezembro, no Palácio da Abolição, em Fortaleza (CE).
O início da construção é para concluir a primeira fase da linha férrea e os trechos vão ligar Baturité a Aracoiaba (Lote 9, com 46 km) e Aracoiaba a Caucaia (Lote 10, com 51 km), passando pelo Maciço de Baturité, e concluem a Fase 1 da ferrovia.
Conforme o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a expectativa é que cada lote gere mil empregos, totalizando 2 mil postos de trabalho.
Ele destacou o ganho logístico com a entrega da Transnordestina e enfatizou a aceleração do projeto nos últimos anos.
“Essa é uma importante obra logística para o Ceará e para o Nordeste e terá como consequência imediata o acesso a grãos mais baratos e com potencial de dobrar o movimento de cargas no Porto de Pecém”, afirmou.
Presente na assinatura, Ismael Trinks, diretor de Relações Governamentais da Transnordestina Logística SA (TLSA) — responsável pela construção e operação do empreendimento, destacou que as obras físicas da ferrovia estão atualmente passando de Quixadá.
Também na ocasião, o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Alexandre, frisou que o ato representa a vontade política de governos para concluir uma obra estratégica para o Nordeste.
“Ela trará indústria, comércio, geração de renda e será uma importante alternativa logística para a Região e, em especial, para o Ceará. E é uma das principais obras de infraestrutura em andamento no País”, destacou.
A Sudene é uma das principais financiadoras da obra, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pela autarquia.
No total, serão investidos R$ 7,4 bilhões do fundo regional na ferrovia até 2027 e mais R$ 800 milhões oriundos do antigo Finor. Já foram liberados R$ 5,6 bilhões desse montante.
Já o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, ressaltou que o novo aporte financeiro do FDNE será realizado ainda neste mês.
Quando será concluída da Transnordestina
A conclusão da Transnordestina está prevista para 2028, mas o início do comissionamento e o transporte de cargas é estimado para 2027, ligando Bela Vista (PI) a Iguatu (CE).
Porém, vale lembrar que, entre os dias 24 e 25 de outubro de 2025, a viagem inaugural da ferrovia foi cancelada devido à falta de licença de operação do Ibama.
A operação comissionada — nome técnico do percurso inaugural cancelado — percorreria 585 quilômetros entre as cidades de Bela Vista (PI) e Iguatu (CE) e levaria cerca de 20 horas para transportar toneladas de milho entre os municípios.
O impedimento se deu por pendências com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama), que bloquearam a emissão da licença de operação e incluíram análise de documentos e pacificação de conflitos.
As lacunas incluem a não aprovação do Programa de Gerenciamento de Riscos e a ausência de manifestação favorável do Incra por conta dos impactos diretos em comunidades quilombolas.
Sobre o assunto, o diretor da TLSA comentou que a licença de operação a ser liberada pelo Ibama, após pedido de informações complementares, é um processo natural para o início da operação.
Elmano chegou a afirmar que a licença seria liberada até a próxima semana, ou antes do fim do ano.
Obras da Transnordestina até o Pecém
A operação plena dos trens, que aguarda autorização do Ibama, terá foco o transporte de grãos do Piauí ao Porto do Pecém.
O governador Elmano destacou que esses grãos beneficiarão diretamente, no primeiro momento, a cadeia produtiva do leite das regiões do Sertão Central e do Vale do Jaguaribe.
Vale lembrar que, em junho, foi realizada a assinatura para a ordem de serviço para o início da construção do lote 8 da ferrovia, com investimento de R$ 1 bilhão, com assinatura em Baturité, sendo uma das localidades atravessadas neste trecho, incluindo Quixadá, Itapiúna e Capistrano, ao longo de 46 km.
Esta obra inclui a construção de três pontes, dois viadutos e quatro passagens de nível. Outros cinco lotes (4, 5, 6, 7 e 11) estão em execução, abrangendo a região central do Ceará e o acesso ao Porto do Pecém.
Qual o tamanho e percurso da Transnordestina
Ao todo, estão sendo construídos 1.206 km entre Eliseu Martins (PI) e o Porto do Pecém (CE), passando por Salgueiro (PE).
É uma superestrutura que envolve 2,2 milhões de dormentes, 209 mil toneladas de trilhos, 3,2 milhões de metros cúbicos (m³) de brita, além de 186 mil m³ de terraplanagem, 231 obras de arte especiais e 65 km de bueiros, como detalha a TLSA.
Esses números tomam a dimensão devida quando se conhece o investimento. Até agora, segundo cálculos do Ministério dos Transportes (MT), foram aplicados mais de R$ 15 bilhões na chamada primeira fase da ferrovia, a qual compreende os trechos entre Paes Landim (PI) e Pecém (CE) - equivalente a 1.061 km do total.
(Com informações do jornalista Samuel Pimentel)
