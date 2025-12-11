Com R$ 942 mi, 1ª fase da Transnordestina será concluída no CE

Obras da Transnordestina no Ceará seguem para finalização da primeira fase / Crédito: FCO FONTENELE

As ordens de serviços para a construção dos Lotes 9 e 10 da Ferrovia Transnordestina, no valor de R$ 942 milhões, foram assinadas nesta quinta-feira, 11 de dezembro, no Palácio da Abolição, em Fortaleza (CE). O início da construção é para concluir a primeira fase da linha férrea e os trechos vão ligar Baturité a Aracoiaba (Lote 9, com 46 km) e Aracoiaba a Caucaia (Lote 10, com 51 km), passando pelo Maciço de Baturité, e concluem a Fase 1 da ferrovia.

Conforme o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a expectativa é que cada lote gere mil empregos, totalizando 2 mil postos de trabalho. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ele destacou o ganho logístico com a entrega da Transnordestina e enfatizou a aceleração do projeto nos últimos anos. “Essa é uma importante obra logística para o Ceará e para o Nordeste e terá como consequência imediata o acesso a grãos mais baratos e com potencial de dobrar o movimento de cargas no Porto de Pecém”, afirmou.

Presente na assinatura, Ismael Trinks, diretor de Relações Governamentais da Transnordestina Logística SA (TLSA) — responsável pela construção e operação do empreendimento, destacou que as obras físicas da ferrovia estão atualmente passando de Quixadá. Também na ocasião, o superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Francisco Alexandre, frisou que o ato representa a vontade política de governos para concluir uma obra estratégica para o Nordeste. “Ela trará indústria, comércio, geração de renda e será uma importante alternativa logística para a Região e, em especial, para o Ceará. E é uma das principais obras de infraestrutura em andamento no País”, destacou.

A Sudene é uma das principais financiadoras da obra, por meio do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), administrado pela autarquia. No total, serão investidos R$ 7,4 bilhões do fundo regional na ferrovia até 2027 e mais R$ 800 milhões oriundos do antigo Finor. Já foram liberados R$ 5,6 bilhões desse montante. Já o diretor de Gestão de Fundos e Incentivos Fiscais da Sudene, Heitor Freire, ressaltou que o novo aporte financeiro do FDNE será realizado ainda neste mês.

Quando será concluída da Transnordestina A conclusão da Transnordestina está prevista para 2028, mas o início do comissionamento e o transporte de cargas é estimado para 2027, ligando Bela Vista (PI) a Iguatu (CE). Porém, vale lembrar que, entre os dias 24 e 25 de outubro de 2025, a viagem inaugural da ferrovia foi cancelada devido à falta de licença de operação do Ibama. A operação comissionada — nome técnico do percurso inaugural cancelado — percorreria 585 quilômetros entre as cidades de Bela Vista (PI) e Iguatu (CE) e levaria cerca de 20 horas para transportar toneladas de milho entre os municípios.