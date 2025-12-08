Natal na Alece: luzes e coral dão o pontapé das comemorações

Cerimônia do acender das luzes de Natal da Assembleia Legislativa aconteceu nesta segunda-feira, 8 / Crédito: FCO FONTENELE

A decoração de Natal da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) foi inaugurada na noite desta segunda-feira, 8, com direito à iluminação festiva, participação do Coral da Associação dos Servidores da Alece (Alssace) e sorteios para os funcionários. A solenidade marca as celebrações de fim de ano no Parlamento estadual. Na ocasião, o presidente da Casa, o deputado Romeu Aldigueri (PSB), participou do acender das luzes natalinas no edifício-sede da Alece, reunindo o público no hall de entrada da avenida Desembargador Moreira, em Fortaleza.

“Nós temos um espaço belíssimo e vamos abrir, neste novo protagonismo que a gente quer dar à assembleia, para a população cearense”, afirma Aldigueri. “É importante que a gente também integre a assembleia ao Natal, e fazer essa iluminação especial com certeza vai trazer o fortalezense, o turista, para cá para tirar fotos com a sua família”. Em seu discurso, o presidente da assembleia ainda ressaltou que abrir as portas da instituição aos fortalezenses é um aspecto capaz de potencializar o pertencimento da população. “Era também uma coisa que eu sentia muita falta. Eu fui criado por uma família que sempre me ensinou que o Natal é luz, e a gente tinha que iluminar essa instituição, esse jardim, para que a população se apropriasse”, completa. Natal na Alece: cerimônia tem apresentação do Coral da Assalce Cerimônia de abertura da decoração de Natal na Assembleia Legislativa aconteceu nesta segunda-feira, 8 Crédito: FCO FONTENELE

Subindo ao palco, o Coral da Assalce abriu as comemorações com uma música tipicamente natalina — “Noite Feliz”. O grupo, que celebra 30 anos de atuação em 2025, é formado por servidores e servidoras de diversas gerações. “Nós estamos com um repertório tanto de músicas populares, como músicas clássicas de Natal para apresentar hoje aos funcionários da assembleia e ao público que está aqui para assistir”, diz o servidor Albano Caldas, regente do coral. Com 25 componentes, 19 servidores se apresentaram na noite de segunda-feira. “É o acender das luzes da Assembleia Legislativa. Nesse momento tão marcante, não pode faltar a (música) Noite Feliz”, aponta Caldas.