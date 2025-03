Abra portas na área de educação com o Curso Técnico em Secretaria Escolar da Uane O curso a distância está com inscrições abertas no Ceará até o dia 11 de abril, por apenas R$ 70. Há 20 anos no mercado, a capacitação é reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) 17:29 | 26/03/2025 Autor O Povo O Povo Autor Ver perfil do autor Tipo Publieditorial Jôsy Cavalcante é professora e gerente pedagógica da Uane e viu a carreira na educação prosperar após atuar como secretária escolar / Crédito: Divulgação “Curso Técnico em Secretaria Escolar, o curso que abre portas na área da educação”. É dessa forma que a professora e gerente pedagógica da Universidade Aberta do Nordeste (Uane), Jôsy Cavalcante, descreve a capacitação.



Com conteúdos de legislação educacional, pedagogia, psicologia e escrituração escolar, ela considera o curso essencial não só para quem almeja o cargo de secretário escolar, mas para qualquer profissional que deseja construir uma carreira sólida na educação.



Por volta de 1992, formada em História e ansiando por uma vaga em uma escola, foi por meio da secretaria escolar que Jôsy iniciou sua trajetória profissional.



“Eu já era formada, mas a escola não tinha mais vaga para professor naquele ano. Como tinha uma vaga aberta na secretaria da escola, decidi aceitar o cargo. Foi muito rico. Caminhei nessa escola até o máximo que pude estar. Atuei como professora, coordenadora, supervisora, tudo porque assumi a secretaria, me envolvendo com toda a comunidade escolar: pais, alunos, professores e gestores da escola”, descreve. Para Jôsy, ao precisar lidar com a instituição de ensino na sua totalidade, o secretário desenvolve uma visão sistêmica e integral sobre a educação que o capacita para assumir outros papéis. Até os dias de hoje, como gerente pedagógica da Uane, a especialista utiliza, cotidianamente, conhecimentos adquiridos da experiência com documentação e organização escolar e as normas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). “Você entende de documentação e da educação como um todo. Dependendo do local, o cargo cuida, também, das horas dos professores, acompanha o diário de classe. O conhecimento do curso técnico é muito importante porque é direto. Isso serve para a vida de qualquer profissional da educação”, destaca.

Essa trajetória de crescimento a partir da secretaria escolar é comum, assegura Jôsy. Assim como ela, outros profissionais dentro da Uane tiveram o mesmo início e, atualmente, seguem alçando novos voos. Conheça o Curso Técnico em Secretaria Escolar da Uane O curso Técnico em Secretaria Escolar da Universidade Aberta do Nordeste (Uane) está com inscrições abertas até o dia 11 de abril. Com 20 anos de expertise na área, a capacitação a distância se destaca pela carga curricular completa, oferecendo, além de conteúdos técnicos, pedagógicos e legislativos, um estágio curricular supervisionado. As matrículas podem ser feitas online, por apenas R$ 70. Com mais de 6.000 profissionais formados, o curso é reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), através do Conselho Estadual de Educação do Ceará. A certificação é válida em todo o Brasil e está sendo ofertada para todo o Ceará, com polos presenciais em 31 cidades do Estado. São 15 meses de duração e 1.500 horas, dividas em:

- 600 h de conteúdos técnicos específicos;

- 300 h de conteúdos técnicos, pedagógicos e de psicologia;

- 300 h de legislação educacional e escrituração escolar;

- 300 h de estágio supervisionado. Ao final do curso, o aluno está preparado para atuar em estabelecimentos educacionais de educação básica nos níveis e modalidades de ensino previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei N° 9394/96), seja de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação especial, educação escolar indígena ou educação profissional. As aulas começam dia 22 de abril. Para a professora e gerente pedagógica da Uane, Jôsy Cavalcante, além de videoaulas, atividades, fóruns, e aulas ao vivo, o diferencial do curso está na grade curricular.

“Nós temos conteúdos pedagógicos e de psicologia, porque o secretário é um profissional que precisa compreender as nuances da educação e seu impacto no desenvolvimento dos alunos. Além disso, temos 300 horas dedicadas ao estudo das leis, decretos e portarias que regem a educação brasileira e que devem ser do conhecimento desse profissional. Encerramos com 300 horas de estágio supervisionado, que proporciona aos nossos alunos uma experiência prática, rica e completa. Durante o estágio, eles têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos em situações reais de aprendizagem da profissão, sob a orientação de profissionais experientes”, indica.

- Empregabilidade Segundo pesquisa realizada pela instituição no ano passado, com 228 alunos, 32,46% dos entrevistados (74) já tinham superior completo, 21,05% (48) já tinham feito outro curso técnico e 17,11% (39) estavam fazendo um curso superior simultaneamente. Para Jôsy Cavalcante, os dados reforçam o curso como uma porta de entrada para a profissionalização. “É muito expressivo saber que, entre os alunos do nosso curso, muitos já tinham feito um outro curso técnico ou superior e, mesmo assim, vieram nos procurar. É comum pessoas egressas do ensino superior voltarem para fazer nosso curso técnico, porque esse curso favorece a empregabilidade. Essa é uma prova incontestável de que o curso realmente forma e prepara profissionais para o mercado de trabalho”, assegura.