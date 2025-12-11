Kepler Weber aprova R$ 25 milhões em dividendos; pagamento será em 26 de dezembro

A Kepler Weber, líder no mercado de armazenagem de grãos, informou que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de R$ 24.999.999,39 em dividendos intercalares e intermediários, equivalentes a R$ 0,14423200 por ação. Do total, R$ 18.399.999,20 referem-se a dividendos intercalares (R$ 0,10615475 por ação) e R$ 6.600.000,19 a dividendos intermediários (R$ 0,03807725 por ação).

O pagamento será feito em 26 de dezembro de 2025, com base na posição acionária de 15 de dezembro. As ações passam a ser negociadas ex-dividendos em 16 de dezembro.