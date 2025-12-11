Governo brasileiro confirma cúpula de chefes de Estado do Mercosul em 20/12, em Foz do Iguaçu

O governo brasileiro confirmou que realizará no dia 20 de dezembro a cúpula de chefes de Estado do Mercosul, em Foz do Iguaçu (PR). É neste evento que o acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser assinado pelas partes.

Em comunicado divulgado, nesta quinta-feira, 11, para que a imprensa faça o credenciamento para o evento, o Palácio do Planalto informa, ainda, que no dia 19 será realizada uma reunião ordinária do Conselho do Mercado Comum e reuniões de ministros das Relações Exteriores, de ministros da Economia e de presidentes dos Bancos Centrais dos países membros do Mercosul.