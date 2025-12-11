Taxas curtas de juros sobem após Copom e varejo; longas recuam

Os juros futuros curtos têm alta modesta na manhã desta quinta-feira, 11, em ajuste ao tom do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a cautela e não sinalizou um corte de juros para janeiro. Além disso, colaboram para o movimento os números do varejo acima do teto das projeções tanto no âmbito restrito como no ampliado em outubro, na margem.

O dólar oscila ao redor da estabilidade ante o real e os rendimentos dos Treasuries recuam um dia após a reunião do Federal Reserve (Fed).