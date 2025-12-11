Investimentos em Guarulhos e Congonhas devem somar R$ 8 bi, diz ministro Costa Filho

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que investimentos nos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas, em São Paulo, somam mais de R$ 8 bilhões. Nesta quinta-feira, 11, o plano de investimentos do aeroporto internacional de Guarulhos foi anunciado, com um total de R$ 2,5 bilhões até 2029.

O montante inclui aportes públicos e das concessionárias dos aeroportos. O grupo Aena, que controla o Aeroporto de Congonhas, já anunciou em 2024 o investimento de R$ 2 bilhões para ampliação e modernização das instalações.