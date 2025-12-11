Vendas no varejo operam 0,5% abaixo do pico de março/25, afirma IBGE

Após a alta de 0,5% no volume vendido em outubro ante setembro, o varejo passou a operar em patamar 0,5% abaixo do recorde de vendas visto em março de 2025, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O varejo ampliado, que cresceu 1,1% em outubro ante setembro, operava 1,4% aquém do pico da série histórica alcançado em março de 2025.