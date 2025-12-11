Conab: 3ª previsão para safra 2025/26 indica produção de 354,39 mi/t (+0,6% ante 2024/25)

Conforme boletim da Conab, o resultado é reflexo da combinação do aumento de 3% na área semeada, saindo de 81,7 milhões de hectares na temporada passada para 84,2 milhões de hectares no atual ciclo, e da redução na produtividade média nacional das lavouras, estimada em 4210 quilos por hectares em 2025/26 ante 4.310 kg/ha em 2024/25.

A safra brasileira de grãos na safra 2025/26 está estimada em 354,39 milhões de toneladas, o que representa um ligeiro aumento de 0,6%, ou 2,2 milhões de t a mais, em comparação com a temporada anterior (352,17 milhões de t). Em relação à previsão anterior, de novembro, a projeção é 0,1% menor, ou 441 mil t, segundo o terceiro levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado hoje.

Principal cultura cultivada na 1ª safra, o plantio da soja alcança 90,3% da área destinada para a cultura. Em Mato Grosso, principal Estado produtor do grão, a semeadura está finalizada. Segundo a Conab, na primeira quinzena de novembro, as precipitações na Região Sul permitiram um grande avanço na área plantada, enquanto nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, além de Minas Gerais, a inconstância das chuvas atrasou os trabalhos de campo. Já a partir da segunda quinzena do mês passado, as precipitações se normalizaram nessas regiões, permitindo um avanço na área semeada. A estimativa da Conab é que na safra 2025/26 sejam destinados 48,9 milhões de hectares para o cultivo da soja, resultando em uma produção estimada em 177,12 milhões de toneladas, 3,3% acima do total produzido na safra anterior (171,48 milhões de t), um novo recorde se confirmado.

Para o milho, a produção total, somando as três safras, está estimada em 138,88 milhões de toneladas, representando redução de 1,5% em relação ao ciclo anterior (141,04 milhões de t). A semeadura já alcança 71,3% de uma área de 4 milhões de hectares destinada ao cereal neste primeiro ciclo, com a produção prevista em 25,91 milhões de toneladas, aumento de 3,9% sobre a safra anterior (24,94 milhões de t).

A produção nacional de algodão em pluma deve atingir 3,96 milhões de t em 2025/26, o que corresponde a uma queda de 2,9% em comparação com a temporada anterior (4,08 milhões de t).

Cultura importante para o abastecimento interno e cultivada na primeira safra, o arroz, tem previsão de colheita de 11,2 milhões de toneladas, redução de 12,4% em relação ao ciclo passado (12,76 milhões de t), diante das atuais condições mercadológicas do cereal, explicou a estatal. Essa queda é influenciada pela menor área cultivada, estimada em 1,62 milhão de hectares. No Rio Grande do Sul, principal estado produtor de arroz, a semeadura atinge 98% da área, enquanto que em Santa Catarina, outro importante estado produtor da cultura, o plantio está finalizado.