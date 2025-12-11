Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoescolas do Ceará já operam com novas regras da CNH

Autoescolas do Ceará informam já operar com novas regras da CNH; entenda

Conforme o Sindicato representativo do setor, o Sindcfcs, o anúncio das novas regras aumentou a procura pela habilitação no Estado
As empresas de autoescola do Ceará lançaram comunicado nesta quinta-feira, 11 de dezembro, informando já operar nas novas regras da CNH Brasil anunciadas pelo Governo Federal e informam que adotam descontos progressivos em aulas extras.

E, para Eliardo Martins, presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará (Sindcfcs), o anúncio das novas regras aumentou a procura pela habilitação no Estado.

Ele pondera, porém, que o modelo com apenas duas aulas práticas é insuficiente para garantir formação adequada, “o que pode resultar em gastos maiores ao longo do processo.” 

O discurso vai na contramão do que diz o Ministério dos Transportes, que argumenta tornar o processo mais barato e flexível.

Conforme comunicado conjunto, as autoescolas frisam a importância do acompanhamento completo dos candidatos, indo desde a inscrição até a aprovação final. 

O alerta é que, apesar das mudanças divulgadas, o fluxo de obtenção da habilitação permanece organizado e com protocolos de segurança mantidos.

“O processo continua iniciando nas autoescolas credenciadas, responsáveis por orientar o candidato, esclarecer dúvidas, realizar agendamentos e acompanhar cada etapa para evitar atrasos, erros ou reprovações. Após a matrícula, o aluno realiza no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) os procedimentos de foto, biometria e assinatura, seguido pelo exame médico e psicotécnico em clínicas autorizadas.”

Aulas teóricas e práticas nas autoescolas do Ceará

Sobre a etapa teórica, as autoescolas alegam que uma nova possibilidade se abriu. 

Isso porque o candidato, além de realizar diretamente a prova de legislação, pode optar pela imersão nas companhias, incluindo aula ao vivo, remota e concentrada em 5 horas, com resumo do conteúdo exigido no exame. “O formato foi criado para aumentar a segurança na prova e reduzir índices de reprovação.”

Após esta etapa, nas aulas práticas, agora com mínimo obrigatório de duas por categoria, o valor médio desse pacote inicial ficou em cerca de R$ 300, mas, o aluno poderá contratar aulas extras. Estas vão ter descontos progressivos conforme a quantidade adquirida.

“Encerrada a fase prática, a autoescola agenda o exame no Detran. Em caso de reprovação, o candidato pode repetir a prova quantas vezes forem necessárias, pagando as taxas correspondentes e podendo contratar novas aulas caso deseje reforço”, salientaram, em nota.

Diante do cenário, o presidente do Sindcfcs frisa que é importante que o Detran atualize o exame prático, tornando-o mais rigoroso e alinhado às novas exigências para assegurar a formação de condutores preparados.

“Mesmo com o novo formato, as autoescolas permanecem como ponto central da jornada do candidato, oferecendo suporte técnico, segurança jurídica e orientação pedagógica. Para quem pretende iniciar o processo agora, o momento é favorável, e a escolha de uma instituição qualificada segue determinante para um resultado seguro e eficiente”, complementa.

Saiba o que é preciso para ser considerado “bom condutor” e ter acesso à renovação gratuita da CNH

