Autoescolas do Ceará já operam com novas regras da CNH

￼OBRIGATORIEDADE de fazer autoescola foi revista e extinta em resolução / Crédito: Lia de Paula/Agência Senado

As empresas de autoescola do Ceará lançaram comunicado nesta quinta-feira, 11 de dezembro, informando já operar nas novas regras da CNH Brasil anunciadas pelo Governo Federal e informam que adotam descontos progressivos em aulas extras. E, para Eliardo Martins, presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará (Sindcfcs), o anúncio das novas regras aumentou a procura pela habilitação no Estado.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ele pondera, porém, que o modelo com apenas duas aulas práticas é insuficiente para garantir formação adequada, “o que pode resultar em gastos maiores ao longo do processo.” O discurso vai na contramão do que diz o Ministério dos Transportes, que argumenta tornar o processo mais barato e flexível. Conforme comunicado conjunto, as autoescolas frisam a importância do acompanhamento completo dos candidatos, indo desde a inscrição até a aprovação final.

O alerta é que, apesar das mudanças divulgadas, o fluxo de obtenção da habilitação permanece organizado e com protocolos de segurança mantidos. “O processo continua iniciando nas autoescolas credenciadas, responsáveis por orientar o candidato, esclarecer dúvidas, realizar agendamentos e acompanhar cada etapa para evitar atrasos, erros ou reprovações. Após a matrícula, o aluno realiza no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) os procedimentos de foto, biometria e assinatura, seguido pelo exame médico e psicotécnico em clínicas autorizadas.” Aulas teóricas e práticas nas autoescolas do Ceará Sobre a etapa teórica, as autoescolas alegam que uma nova possibilidade se abriu.