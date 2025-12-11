Autoescolas do Ceará já operam com novas regras da CNH

Autoescolas do Ceará informam já operar com novas regras da CNH; entendaConforme o Sindicato representativo do setor, o Sindcfcs, o anúncio das novas regras aumentou a procura pela habilitação no Estado
As empresas de autoescola do Ceará lançaram comunicado nesta quinta-feira, 11 de dezembro, informando já operar nas novas regras da CNH Brasil anunciadas pelo Governo Federal e informam que adotam descontos progressivos em aulas extras.
E, para Eliardo Martins, presidente do Sindicato das Autoescolas do Ceará (Sindcfcs), o anúncio das novas regras aumentou a procura pela habilitação no Estado.
Ele pondera, porém, que o modelo com apenas duas aulas práticas é insuficiente para garantir formação adequada, “o que pode resultar em gastos maiores ao longo do processo.”
O discurso vai na contramão do que diz o Ministério dos Transportes, que argumenta tornar o processo mais barato e flexível.
Conforme comunicado conjunto, as autoescolas frisam a importância do acompanhamento completo dos candidatos, indo desde a inscrição até a aprovação final.
O alerta é que, apesar das mudanças divulgadas, o fluxo de obtenção da habilitação permanece organizado e com protocolos de segurança mantidos.
“O processo continua iniciando nas autoescolas credenciadas, responsáveis por orientar o candidato, esclarecer dúvidas, realizar agendamentos e acompanhar cada etapa para evitar atrasos, erros ou reprovações. Após a matrícula, o aluno realiza no Detran (Departamento Estadual de Trânsito) os procedimentos de foto, biometria e assinatura, seguido pelo exame médico e psicotécnico em clínicas autorizadas.”
Aulas teóricas e práticas nas autoescolas do Ceará
Sobre a etapa teórica, as autoescolas alegam que uma nova possibilidade se abriu.
Isso porque o candidato, além de realizar diretamente a prova de legislação, pode optar pela imersão nas companhias, incluindo aula ao vivo, remota e concentrada em 5 horas, com resumo do conteúdo exigido no exame. “O formato foi criado para aumentar a segurança na prova e reduzir índices de reprovação.”
Após esta etapa, nas aulas práticas, agora com mínimo obrigatório de duas por categoria, o valor médio desse pacote inicial ficou em cerca de R$ 300, mas, o aluno poderá contratar aulas extras. Estas vão ter descontos progressivos conforme a quantidade adquirida.
“Encerrada a fase prática, a autoescola agenda o exame no Detran. Em caso de reprovação, o candidato pode repetir a prova quantas vezes forem necessárias, pagando as taxas correspondentes e podendo contratar novas aulas caso deseje reforço”, salientaram, em nota.
Diante do cenário, o presidente do Sindcfcs frisa que é importante que o Detran atualize o exame prático, tornando-o mais rigoroso e alinhado às novas exigências para assegurar a formação de condutores preparados.
“Mesmo com o novo formato, as autoescolas permanecem como ponto central da jornada do candidato, oferecendo suporte técnico, segurança jurídica e orientação pedagógica. Para quem pretende iniciar o processo agora, o momento é favorável, e a escolha de uma instituição qualificada segue determinante para um resultado seguro e eficiente”, complementa.
