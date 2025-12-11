Pacatuba busca reverter saída da Heineken do Ceará

Após anúncio da saída da Heineken, Pacatuba busca diálogo para minimizar impactos e afirma não ter recebido detalhes da estratégia da multinacional / Crédito: Mateus Dantas, em 20/11/2018

A decisão da multinacional ocorre no contexto de mudança na estratégia nacional de centralizar a produção no Nordeste na fábrica de Igarassu (PE), que passou por ampliação recente, recebeu R$ 1,2 bilhão em investimentos e criou 130 novas vagas permanentes.

Em nota oficial, a gestão municipal afirma que tem buscado “todas as alternativas possíveis de diálogo, articulação institucional e negociações” desde que foi informada da intenção de fechamento da planta. O município reforça não ter interesse na saída da empresa, reconhecida como uma das principais geradoras de emprego e renda locais.

“A Prefeitura de Pacatuba informa que, desde que tomou conhecimento da intenção de encerramento das atividades da unidade da Heineken no município, vem buscando todas as alternativas possíveis de diálogo, articulação institucional e negociações para tentar reverter essa decisão e garantir a permanência da indústria em nosso território”, diz o texto.



“Sobre a estratégia da empresa, a ida para Igarassu ou planejamento logístico, não fomos informados pela empresa. Como também não nos passou dados exatos dos empregos diretos aos pacatubanos”, diz a Prefeitura. “Por se tratar de multinacional, muitos funcionários que atuavam na Heineken de Pacatuba são de outras cidades/estados que a própria empresa designou para operarem nesta unidade.” Mesmo sem todos os números, a Prefeitura afirma que permanece em diálogo permanente com a companhia e com o Governo do Estado para “minimizar os impactos sociais e econômicos para a população”.

