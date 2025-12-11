Varejo está 9,6% acima do pré-pandemia, diz IBGE; ampliado está 6,1% acima de igual período

O volume de vendas do varejo chegou a outubro em patamar 9,6% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. No varejo ampliado - que inclui as atividades de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas operam 6,1% acima do pré-pandemia.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quinta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).