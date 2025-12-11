Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inter apresenta pedido ao Fed para ampliar operações não bancárias nos EUA

Autor Agência Estado
O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) informou nesta quinta-feira, 11, que a Costellis International Limited, o Inter & Co e o Banco Inter S.A. apresentaram pedido para ampliar e formalizar suas operações nos Estados Unidos por meio de uma filial estrangeira licenciada. Segundo documento publicado no Federal Register, o diário oficial norte-americano, as empresas buscam autorização para continuar exercendo atividades não bancárias consideradas permissíveis pela regulamentação do país.

O pedido envolve diversas subsidiárias ligadas ao grupo Inter, incluindo Inter US Finance, Inter US Management, Inter & Co US Advisors, Inter & Co Securities e Inter & Co Payments, todas sediadas em Miami. As atividades descritas incluem concessão e administração de crédito, gestão de ativos, consultoria de investimentos, corretagem de valores mobiliários e serviços de transferência de recursos.

A Costellis International Limited, sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, também aparece como uma das notificantes no processo, conforme listado pelo Fed.

O Fed abriu prazo até 26 de dezembro para o envio de comentários sobre o pedido, conforme previsto na seção 4 do Bank Holding Company Act. Após o período de consulta pública, o órgão poderá aprovar, rejeitar ou solicitar ajustes à proposta.

