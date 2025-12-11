Weg compra indiana Sanelec Excitation Systems por US$ 5,2 milhões
A Weg anunciou nesta quinta-feira, 11, que fechou a compra da Sanelec Excitation Systems, empresa indiana especializada na fabricação de reguladores de tensão e sistemas de excitação, e atual parceira exclusiva na Índia da Reivax, empresa do Grupo Weg. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o negócio foi avaliado em US$ 5,2 milhões, valor a ser pago após a conclusão da transação, estando sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação.
De acordo com a Weg, a companhia foi fundada em 1998 na cidade de Bangalore, Karnataka, e é uma empresa especializada no projeto e fabricação de reguladores automáticos de tensão para geradores e motores elétricos síncronos, além de sistemas de controle de excitação para geração de energia.
A Sanelec conta com aproximadamente 40 colaboradores e apresentou uma receita operacional líquida de US$ 2,3 milhões em 2024, com uma margem Ebitda de 29%.
"A aquisição visa ampliar a presença da Reivax no mercado internacional, apoiando o atual portfólio de clientes e buscando aumentar sua participação no mercado de soluções de controle de geração de energia", diz a Weg. "A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, usuais neste tipo de operação."