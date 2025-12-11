Weg compra indiana Sanelec Excitation Systems por US$ 5,2 milhões

A Weg anunciou nesta quinta-feira, 11, que fechou a compra da Sanelec Excitation Systems, empresa indiana especializada na fabricação de reguladores de tensão e sistemas de excitação, e atual parceira exclusiva na Índia da Reivax, empresa do Grupo Weg. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o negócio foi avaliado em US$ 5,2 milhões, valor a ser pago após a conclusão da transação, estando sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação.

De acordo com a Weg, a companhia foi fundada em 1998 na cidade de Bangalore, Karnataka, e é uma empresa especializada no projeto e fabricação de reguladores automáticos de tensão para geradores e motores elétricos síncronos, além de sistemas de controle de excitação para geração de energia.