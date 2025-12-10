70 anos de UFC: filme sobre a universidade estreia em janeiro

70 anos de UFC: filme sobre a universidade estreia em janeiroDocumentário sobre os 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC) estreia em janeiro de 2026 com depoimentos de 40 personalidades ligadas à instituição
A Universidade Federal do Ceará (UFC) tem sua história retratada em documentário com estreia marcada para 7 de janeiro. Intitulado “70 anos da Universidade Federal do Ceará”, o filme é lançado no Cineteatro São Luiz gratuitamente. O evento é aberto ao público.
Dirigido por Wolney Oliveira e Joe Pimentel, o longa-metragem apresenta ao longo de 70 minutos resgate histórico da universidade e reafirma seu protagonismo no desenvolvimento do Ceará nos campos econômico, político, social e cultural.
Para o documentário foram ouvidas personalidades como o jornalista e professor Ronaldo Salgado, o médico e ex-presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) João de Paula e do engenheiro civil e professor César Aziz Ary.
70 anos de UFC: filme resgata momentos marcantes da universidade
Idealizado pelo atual reitor da instituição, Custódio Almeida, e por Wolney Oliveira, o documentário apresenta momentos marcantes da UFC. Há menções à ditadura militar, às passeatas nas décadas de 1970 e 1980 e à interiorização do ensino superior.
O filme reúne depoimentos de mais de 40 personalidades que têm ou tiveram suas vidas ligadas à UFC, como a jornalista Adísia Sá e o jornalista e escritor Lira Neto, autor da biografia da universidade.
Outro assunto revisitado pelo longa é a criação da Pró-Reitoria de Cultura da UFC. A estreia do documentário encerra o ciclo comemorativo das sete décadas de funcionamento da universidade.
70 anos da Universidade Federal do Ceará
- Quando: quarta-feira, 7 de janeiro, às 19 horas
- Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
- Gratuito e aberto ao público
Ficha técnica do filme “70 anos da Universidade Federal do Ceará”
- Direção: Joe Pimentel e Wolney Oliveira
- Diretora assistente: Maria Pinheiro
- Assistente de direção: Vicente Ferraz e Isabela Veras
- Roteiro: Bucanero Filmes e Marcus Sá
- Produção executiva: Helena Colaço
- Direção de fotografia: Bruno Pimentel, Rogério Resende e Eusélio Gadelha (Xuxu)
- Fotografia adicional: Alex Meira
- Assistência de câmera: Thiago Oliveira e Wellington Vieira
- Direção de produção: Andrea Ribeiro
- Assistente de produção: Carol Mesquita
- Edição: Rui Ferreira e Joe Pimentel
- Consultoria de edição: Marcus Sá e Maria Pinheiro
- Produção de finalização: Isabela Vieira
- Finalização de imagem: Cabeça Pós
- Colorista e finalizador: Alexandre Ribeiro
- Técnico de som: Leo Hernandez e Lênio Oliveira
- Edição de som e mixagem: Pedro Sá
- Trilha sonora original: João Victor Barroso
- Motion graphics: Léo Kemps
- Design gráfico: Dedé Oliveira
- Identidade visual: Samuel Furtado
- Imagens super 8: Arlindo Barreto