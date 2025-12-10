70 anos de UFC: filme sobre a universidade estreia em janeiro

Reitoria da UFC; Universidade ganha filme em janeiro / Crédito: FERNANDA BARROS

A Universidade Federal do Ceará (UFC) tem sua história retratada em documentário com estreia marcada para 7 de janeiro. Intitulado “70 anos da Universidade Federal do Ceará”, o filme é lançado no Cineteatro São Luiz gratuitamente. O evento é aberto ao público. Dirigido por Wolney Oliveira e Joe Pimentel, o longa-metragem apresenta ao longo de 70 minutos resgate histórico da universidade e reafirma seu protagonismo no desenvolvimento do Ceará nos campos econômico, político, social e cultural.

Para o documentário foram ouvidas personalidades como o jornalista e professor Ronaldo Salgado, o médico e ex-presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) João de Paula e do engenheiro civil e professor César Aziz Ary. 70 anos de UFC: filme resgata momentos marcantes da universidade Idealizado pelo atual reitor da instituição, Custódio Almeida, e por Wolney Oliveira, o documentário apresenta momentos marcantes da UFC. Há menções à ditadura militar, às passeatas nas décadas de 1970 e 1980 e à interiorização do ensino superior.