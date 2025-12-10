Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

70 anos de UFC: filme sobre a universidade estreia em janeiro

Documentário sobre os 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC) estreia em janeiro de 2026 com depoimentos de 40 personalidades ligadas à instituição
Atualizado às
Miguel Araujo
A Universidade Federal do Ceará (UFC) tem sua história retratada em documentário com estreia marcada para 7 de janeiro. Intitulado “70 anos da Universidade Federal do Ceará”, o filme é lançado no Cineteatro São Luiz gratuitamente. O evento é aberto ao público.

Dirigido por Wolney Oliveira e Joe Pimentel, o longa-metragem apresenta ao longo de 70 minutos resgate histórico da universidade e reafirma seu protagonismo no desenvolvimento do Ceará nos campos econômico, político, social e cultural.

Para o documentário foram ouvidas personalidades como o jornalista e professor Ronaldo Salgado, o médico e ex-presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) João de Paula e do engenheiro civil e professor César Aziz Ary.

70 anos de UFC: filme resgata momentos marcantes da universidade

Idealizado pelo atual reitor da instituição, Custódio Almeida, e por Wolney Oliveira, o documentário apresenta momentos marcantes da UFC. Há menções à ditadura militar, às passeatas nas décadas de 1970 e 1980 e à interiorização do ensino superior.

O filme reúne depoimentos de mais de 40 personalidades que têm ou tiveram suas vidas ligadas à UFC, como a jornalista Adísia Sá e o jornalista e escritor Lira Neto, autor da biografia da universidade.

Outro assunto revisitado pelo longa é a criação da Pró-Reitoria de Cultura da UFC. A estreia do documentário encerra o ciclo comemorativo das sete décadas de funcionamento da universidade.

70 anos da Universidade Federal do Ceará

  • Quando: quarta-feira, 7 de janeiro, às 19 horas
  • Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)
  • Gratuito e aberto ao público

Ficha técnica do filme “70 anos da Universidade Federal do Ceará”

  • Direção: Joe Pimentel e Wolney Oliveira
  • Diretora assistente: Maria Pinheiro
  • Assistente de direção: Vicente Ferraz e Isabela Veras
  • Roteiro: Bucanero Filmes e Marcus Sá
  • Produção executiva: Helena Colaço
  • Direção de fotografia: Bruno Pimentel, Rogério Resende e Eusélio Gadelha (Xuxu)
  • Fotografia adicional: Alex Meira
  • Assistência de câmera: Thiago Oliveira e Wellington Vieira
  • Direção de produção: Andrea Ribeiro
  • Assistente de produção: Carol Mesquita
  • Edição: Rui Ferreira e Joe Pimentel
  • Consultoria de edição: Marcus Sá e Maria Pinheiro
  • Produção de finalização: Isabela Vieira
  • Finalização de imagem: Cabeça Pós
  • Colorista e finalizador: Alexandre Ribeiro
  • Técnico de som: Leo Hernandez e Lênio Oliveira
  • Edição de som e mixagem: Pedro Sá
  • Trilha sonora original: João Victor Barroso
  • Motion graphics: Léo Kemps
  • Design gráfico: Dedé Oliveira
  • Identidade visual: Samuel Furtado
  • Imagens super 8: Arlindo Barreto

