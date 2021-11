Enem 2021: professor de Ciências Humanas dá dicas para o 1º dia de prova

Professor de História, Carlos David Costa, do colégio Ari de Sá Cavalcante, em Fortaleza, dá dicas para o primeiro dia de prova do Enem 2021, que será realizado neste domingo, 21

Faltando apenas dois dias para o início do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, é esperado que alguns alunos busquem revisar um pouco mais dos conteúdos exigidos no exame. Com provas objetivas de Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, o professor de História, Carlos David Costa, do Colégio Ari de Sá Cavalcante, em Fortaleza, dá dicas para o primeiro dia de prova, que será realizado neste domingo, 21.

Em entrevista à rádio O POVO CBN, o professor explica ao jornalista Jocélio Leal que a prova de domingo, com 45 questões fechadas, combina competências e habilidades. “Há uma necessidade de um conteúdo associado à visão de mundo, que corresponde à capacidade de interpretar as diferentes realidades”, explica Carlos.

Sobre o assunto Enem 2021: vai fazer a prova? Confira dicas de especialistas

Enem 2021: falta um dia para o início da prova; últimas notícias hoje, 20

Enem Digital 2021: entenda como funciona a aplicação virtual da prova

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o educador, a prova está orientada por uma política educacional de estado dos anos 1990, em que o objetivo dela é poder ensinar, gerar reflexão e, ao mesmo tempo, conseguir enquadrar o perfil de capacidade dos referidos alunos e aprendentes para o acesso às universidades. Ele ainda aponta sobre a importância de saber sobre questões ambientais.



“Se você for querer fazer uma revisão importante sobre Geografia, eu diria para priorizar a questão ambiental, associando à agricultura e à famosa Revolução Verde dos anos 70. Trabalharia também conceito e aplicação dos sistemas e tecnologias quanto a energias renováveis”, pontua o professor.

Sobre o assunto Crise no Inep: "Já é o Enem mais elitista da história", diz Tábata Amaral

Enem Digital 2021: entenda como funciona a aplicação virtual da prova

Enem 2021: como usar a nota da prova para estudar fora do Brasil



Outro tema importante que Carlos David acha importante de entender é sobre a Revolução Industrial. “A Revolução Industrial é sempre um tema recorrente, principalmente combinando com uma visão geopolítica, histórica e sociológica, ou seja, a sociologia do trabalho por meio da perspectiva de tecnologia e comportamento. Então, em linhas gerais, eu orientaria os estudantes para seguirem esse caminho”, aconselha.

Ainda segundo o professor, um outro tema importante de receber atenção é sobre democracia e cidadania, o qual é fortemente abordado por linhas de conhecimento que envolvem história, geografia, filosofia e sociologia. "Então, é fundamental revisar o nascimento da democracia na antiguidade clássica, compreendendo e percebendo a evolução da democracia no século XIX entre os iluministas", pontua.

Por fim, Carlos orienta sobre a importância de também analisar a evolução da democracia e da cidadania na antiguidade clássica no mundo contemporâneo, mergulhando em questões envolvendo agricultura no Brasil e a Revolução Verde. Entender os conceitos de globalização e geopolítica associados às grandes guerras, como a Guerra Fria, e à nova Ordem Mundial.

"O aluno que vai para o Enem não pode deixar de municiar esses conteúdos que são tão importantes", finaliza o professor.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Enem 2021: saiba tudo sobre a prova do ano

>> Enem 2021: data da prova, horário, local e tudo sobre o exame

>> Enem 2021: veja as provas antigas e os gabaritos do exame

>> Enem 2021: local da prova é divulgado; como consultar no portal do Inep

>> Enem 2021: Redações nota mil do exame de 2020; confira alguns exemplos

>> Redação Enem 2021: confira os temas já abordados pelo Exame Nacional

>> Enem 2021: entenda as cinco competências cobradas na redação

>> Enem 2021: quando será divulgado o local de prova e como conferir

>> Enem 2021: saiba o que ainda dá para estudar faltando 1 mês para a prova

>> Enem 2021: faltando um mês para prova, veja tudo o que se sabe sobre exame

>> Enem 2021: veja como utilizar as notas da prova

>> Enem 2021: veja perfis nas redes sociais que ajudam no estudo para prova

>> Enem 2021: confira 5 possíveis temas para a redação desta edição

>> Enem 2021: veja dez filmes para estudar História para a prova

>> Enem 2021: cinco aplicativos grátis que ajudam nos estudos para o exame

>> Redação Enem 2021: dilemas da escolha profissional do jovem na contemporaneidade

>> Redação Enem 2021: as limitações do SUS no contexto da Covid -19

>> Redação Enem 2021: a dificuldade de erradicar o trabalho infantil no Brasil

>> Redação Enem 2021: o papel do esporte no combate ao preconceito

>> Redação Enem 2021: a banalização do Holocausto nos dias atuais e os efeitos na sociedade moderna

Tags