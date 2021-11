Enem Digital 2021: entenda como funciona a aplicação virtual da prova

Do total de 3,1 milhões de inscritos no Enem 2021, 68.891 devem realizar a versão informatizada da prova, o Enem Digital. Apesar do nome, esse formato não é online e não pode ser feito em casa. Entenda como funciona

Há 3.109.762 pessoas inscritas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, que acontece nos próximos dois domingos, dias 21 e 28 de novembro. Do total de participantes previstos, 68.891 devem realizar a versão informatizada da prova, o Enem Digital. Apesar do nome, esse formato não é online e não pode ser feito em casa.



No Enem 2021, as versões impressa e digital acontecem simultaneamente. Isso porque candidatos do Enem 2020 reclamaram que a aplicação digital, que estreava naquela época, estava mais fácil do que a impressa. Desta vez, ambas terão as mesmas questões.

Diferente da versão impressa, o Enem digital tem um limite de participantes. São 101.100 vagas distribuídas entre os 99 municípios brasileiros. Ainda, só podem participar aqueles que já concluíram ou estão perto de concluir o ensino médio em 2021; portanto, os “treneiros” não podem realizar essa modalidade do exame.

Enem Digital 2021: como funciona a prova?

Os candidatos que optaram pelo Enem Digital farão a prova em um computador sem acesso à Internet e com determinados recursos desabilitados, como calculadora e Microsoft Word. Para isso, os participantes devem comparecer aos seus locais de prova, apresentar os documentos necessários e realizar o exame.

Folhas de rascunho serão entregues para os candidatos do Enem Digital. Cada pessoa receberá sua chave de acesso, que será fornecida pelos fiscais de sala e servirá para iniciar, reiniciar e finalizar a prova. Antes da prova, será necessário conferir e confirmar os dados pessoais.

A grade de questões da prova poderá ser visualizada durante a realização do exame; nela, é navegar pelas diferentes questões e seguir sua própria ordem de resolução. Também será possível sinalizar determinada questão, de modo a ajudar na organização mental. No botão “Proposta de redação” será possível encontrar apenas o tema, visto que a redação deve ser confeccionada em folhas de papel.

Os candidatos poderão fazer pausas da prova, sem descontar no tempo total de realização. Para isso, será necessário “pausar” o exame digital através do botão de um cadeado. Já para retornar a chave de acesso precisará ser fornecida, mais uma vez. O mesmo acontece ao fim da prova. Uma segunda chave, de um auxiliar de tecnologia que ficará à disposição, será inserida para confirmar o recebimento do exame.

Enem Digital 2021: qual a estrutura da prova?

A estrutura do Enem Digital será a mesma da versão impressa. Cada prova terá 45 questões de múltipla escolha; no caso da versão digital, elas serão apresentadas na tela de um computador, e não em papel. A redação, porém, continuará sendo feita em modelo impresso, com as mesmas regras de aplicação e correção do Enem não-digital.

No primeiro, são aplicadas 90 questões objetivas de múltipla escolha, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa. O segundo e último dia prevê outras 90 questões: 45 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, e 45 de Matemática e suas Tecnologias.

Enem Digital 2021: qual o horário da prova no primeiro dia?

No primeiro dia de aplicação do Enem Digital 2021, os portões do local de prova abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). Todos os locais de prova terão seus relógios ajustados com Brasília e os estudantes devem chegar ao local com antecedência, pois não será possível entrar para realizar o exame após às 13 horas.

O estudante terá um total de 5 horas e 30 minutos para concluir o exame. Ou seja, os estudantes fazem o Enem Digital 2021 no primeiro dia das 13h30min às 19 horas (horário de Brasília).

Enem Digital 2021: qual o horário da prova no segundo dia?

Assim como no primeiro dia, os portões do local de prova abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). Os ambientes também continuarão com os seus relógios ajustados com Brasília e também são será possível entrar para realizar a prova do Enem Digital 2021 após as 13 horas. A diferença está na duração: no segundo dia, a prova tem duração de 5 horas, das 13h30min às 18h30min.

Enem Digital 2021: o que levar?

Ao chegar no local de prova do Enem Digital 2021, o estudante deve apresentar obrigatoriamente documento de identificação com foto, caneta esferográfica na cor preta (visto que a redação será feita em papel) e máscara de proteção contra a Covid-19.

Além de preta, a caneta deve ter tubo transparente; é ideal ter mais de uma, pois não é possível pedir emprestado durante o exame. Itens como óculos de sol, chapéus, livros e celulares são proibidos durante a prova — confira aqui o que não pode levar para o Enem Digital 2021.



