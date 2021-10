Enem 2021: faltando um mês para prova, veja tudo o que se sabe sobre exame

Hoje, quinta-feira, 21 de outubro (21/10), falta um mês para a aplicação da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, que ocorrerá em 21 de novembro. O POVO preparou um compilado de informações importantes para os candidatos

A contagem regressiva para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 está no ar. Hoje, quinta-feira, 21 de outubro (21/10), falta exatamente um mês para a aplicação da primeira prova do exame, que ocorrerá em 21 de novembro. Nesse contexto, é necessário não somente que os participantes intensifiquem os estudos e revisões de conteúdos, mas que também comecem a buscar informações sobre horários, locais de prova e dicas.

Enem 2021: data da prova

Este ano, o exame será aplicado em dois fins de semana distintos: nos dias 21 e 28 de novembro, contando novamente com uma versão digital, feita no computador, mas que será aplicada no mesmo dia da prova impressa, ao contrário do que ocorreu no ano passado.



Os participantes que se inscreveram na segunda chamada do Enem, que ocorreu entre 14 a 26 de setembro, terão a data de aplicação diferente. Deste modo, quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022.

Enem 2021: horário de aplicação do exame

Primeiro dia

O primeiro dia de aplicação do Enem ocorre em 21 de novembro. Neste dia, o candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa.

Os participantes devem chegar ao local da prova com antecedência, já que os portões abrem às 12 horas e fecham às 13h (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos - das 13 horas e 30 minutos às 19 horas.

Horário de saída com e sem o caderno de questões:

Sem o caderno: Após às 15 horas e 30 minutos



Com o caderno: Após às 18 horas e 30 minutos

Segundo dia

O segundo e último dia de aplicação do Enem ocorre em 28 de novembro. Neste dia, o candidato responde 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, tendo cada uma das áreas 45 questões objetivas.

Assim como no primeiro dia, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas - das 13 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos.

Horário de saída com e sem o caderno de questões:

Sem o caderno: Após às 15 horas e 30 minutos



Com o caderno: Após às 18 horas

Enem 2021: local da prova

A informação sobre o local de prova é disponibilizado por meio de um cartão de confirmação. Até o momento, a data exata de divulgação do cartão ainda não foi divulgada, porém, com base na edição de 2020 ela deve estar disponível para consulta por volta de 15 dias antes da prova - entre o final de outubro e começo de novembro.

O cartão de confirmação de inscrição do Enem é um documento que contém o nome completo do participante, número da inscrição, número do CPF, opção de Língua Estrangeira, datas e horários das provas, local e endereço de realização do exame - número, prédio e sala - e instruções para realização da prova.

O acesso ao cartão fica disponível na Página do Participante, inserida no site do Inep. Para acessar a página, é necessário pôr o número do seu CPF e a sua senha. Vale ressaltar que não é obrigatório imprimir o cartão de confirmação de inscrição do Enem, mas tê-lo à mão no dia das provas ajuda a encontrar sua sala de prova mais rápido.

Enem 2021: como utilizar as notas da prova?

Existem várias possibilidades para a utilização do resultado do Enem. Com as notas obtidas na avaliação, os concluintes do ensino médio neste ano e em anos anteriores (egressos) podem participar do Sisu, do Programa Universidade para Todos (ProUni) e de convênios com instituições portuguesas, além de programas de financiamento e apoio estudantil, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), por exemplo.



A nota do Enem também pode ser aproveitada para estudar no exterior. Universidades em países da América e da Europa aceitam o resultado da prova como método de ingresso, mas os procedimentos variam de acordo com cada instituição. Clique aqui para entender como funcionam esses diferentes processos.



Sisu, ProUni e Fies: para que serve cada um?

Sistema de Seleção Unificada (Sisu): É o processo seletivo no qual as universidades públicas oferecem vagas a estudantes que realizaram o Enem. Feito de forma totalmente automatizada, o Sisu ocorre duas vezes por ano, uma no início do primeiro semestre e a outra no início do segundo semestre.

Programa Universidade para Todos (ProUni): Utiliza as notas do exame para distribuir bolsas de estudos integrais ou com desconto de 50% aos estudantes de escolas da rede pública e bolsistas de instituições de ensino particular.

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies): É um programa do Ministério da Educação (MEC) de apoio ao pagamento das mensalidades de cursos presenciais em faculdades privadas prestado aos estudantes universitários de baixa renda. Assim como o Sisu e o ProUni, geralmente, o Fies também ocorre duas vezes por ano, a cada início de semestre.

Enem 2021: 5 possíveis temas para a redação desta edição

Além das 180 questões de múltipla escolha, o Enem usa a redação como forma de avaliar a capacidade do aluno em defender ideias e estruturá-las com coerência. Na prova, o estudante deve escrever um texto dissertativo-argumentativo com no máximo 30 linhas e no mínimo sete sobre um tema surpresa - os argumentos devem contemplar princípios éticos, como o respeito aos direitos humanos, à diversidade e ao não preconceito.

Clique aqui para conferir cinco possíveis temas para a redação deste ano, além de outros palpites.



Enem 2021: perfis nas redes sociais e aplicativos ajudam no estudo para prova

No ambiente virtual é possível encontrar perfis e aplicativos que auxiliam no preparo para a prova, com explicações sobre conteúdos e macetes para resoluções de questões, com linguagem mais livre e corriqueira — o que facilita o entendimento e, consequentemente, o aprendizado. Clique aqui para conhecer perfis no Instagram, no YouTube e no TikTok que abordam o Enem.



Os aplicativos também se tornaram grandes aliados para complementar os estudos para o exame, fixando os conteúdos de forma prática e mais dinâmica. Veja aqui uma lista com cinco aplicativos gratuitos para ajudar na hora de sentar e estudar.



Enem 2021: 10 filmes para estudar História para a prova

Há algum tempo os métodos tradicionais de estudo, como aulas, livros didáticos e anotações, passaram a ter outros complementos que não só passam conhecimento para questões objetivas, como desenvolvem o repertório cultural de um estudante. Nesse sentido, O POVO listou 10 filmes para ajudar nos estudos de História para o Enem — clique aqui para ler.



