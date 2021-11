Enem 2021: falta um dia para o início da prova; últimas notícias hoje, 20

Na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, os estudantes já começam a se preparar para o início da prova neste domingo, dia 21 de novembro (21/11). Faltando apenas um dia para o início do Enem 2021, veja agora tudo o que se sabe sobre a prova hoje, 20 de novembro (20/11), e relembre abaixo os principais pontos do exame.

Primeiro dia do Enem 2021: o que se sabe até hoje, 20, e as últimas notícias

Enem 2021: data da prova

Este ano, o exame será aplicado em dois fins de semana distintos: nos dias 21 (21/11) e 28 de novembro (28/11), contando novamente com uma versão digital, feita no computador, mas que será aplicada no mesmo dia da prova impressa, ao contrário do que ocorreu no ano passado. Os participantes que se inscreveram na segunda chamada do Enem, que ocorreu entre 14 a 26 de setembro, terão a data de aplicação diferente. Deste modo, quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022.

Enem 2021: matérias da prova

No primeiro dia de aplicação do Enem, o candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa. O segundo e último dia de aplicação do Enem ocorre em 28 de novembro. Neste dia, o candidato responde 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, tendo cada uma das áreas 45 questões objetivas.

Enem 2021: horários das provas

No primeiro dia, os participantes devem chegar ao local da prova com antecedência, já que os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos — das 13 horas e 30 minutos às 19 horas (horário de Brasília).

No segundo dia, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas — das 13 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

Enem 2021: local da prova

Os participantes já podem consultar o seu local de prova no site da Página do Participante, do Inep. O local de prova é informado por um cartão de confirmação. Vale destacar que além do endereço que o candidato que deve comparecer, o cartão traz informações como o número, prédio e sala onde será realizado o exame.

Para ter acesso à página, é necessário estar com login e senha em mãos, podendo ser acessada pelo computador, celular ou aplicativo do Enem. Saiba como consultar o local de prova do Enem 2021:

Acesse a Página do Participante;

Faça o login pela sua conta no Gov.Br;

Clique em "Aplicação";

Clique em "Local de Prova";

Após isso, um personagem interativo da Página do Participante irá te enviar um botão escrito "Local de Prova". Clique nele e tenha acesso ao seu Cartão de Confirmação, no qual constará o local onde você fará o Enem 2021.

