Enem 2021: vai fazer a prova? Confira dicas de especialistas

O POVO conversou com especialistas que sugeriram dicas práticas para os momentos de vésperas de prova e para aplicar na hora da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021

O período de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é um dos momentos mais aguardados do ano para os candidatos que desejam ingressar no ensino superior. Com a expectativa do dia de prova, O POVO conversou com especialistas que sugeriram dicas práticas para os momentos de vésperas de prova e para aplicar na hora da realização do exame.

O Enem será aplicado neste domingo, 21, e no dia 28 para mais de 3 milhões de estudantes em todo o Brasil, tanto na versão impressa quanto na digital. No primeiro dia de prova, os participantes farão as provas de linguagens, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza.

Dicas para o Enem 2021: descanso



O psicólogo Abnadab de Melo acredita na importância do equilíbrio das atividades realizadas pelos candidatos. Para se sair bem, não basta apenas ter um bom conhecimento acerca do conteúdo exigido. Abnadab recomenda a procura de atividades que possam ajudar a relaxar: “Ter momentos de descanso, seja assistir um filme ou série, escutar música, fazer exercícios de meditação ou simplesmente dormir. O que importa é deixar o organismo descansar”.

Dicas para o Enem 2021: revisão dos conteúdos

O psicólogo também acredita que o estudante deve encontrar tempo para revisar alguns conteúdos do exame: “É preciso administrar o tempo para que seja possível realizar, também, as revisões de véspera e intercalar com períodos de descanso, afinal o estresse pode afetar o rendimento nos estudos”.

Dicas para o Enem 2021: concentração

A última sugestão de Abnadab foi referente a concentração: “Vale a pena a pergunta: Você sabe o que te tira a concentração?. Tendo essa consciência, a recomendação é que, pelo menos nesse momento, tentar evitar as situações que desviem seu foco. Dessa forma, é possível pôr em prática os estudos feitos ao longo da preparação e realizar a prova da melhor forma".



Dicas para o Enem 2021: alimentação

A ansiedade nas vésperas da prova pode afetar de diversas maneiras o candidato que vai prestar o Enem. Uma dessas alterações é em relação ao apetite. A nutricionista Endrica Barreto fala que a ansiedade pré-prova pode levar o candidato a comer por impulso ou um jejum muito prolongado. "É importante estar atento aos sinais que corpo dá (fome e saciedade), para manter uma alimentação equilibrada", comenta.

Pensando na forma como a alimentação pode impactar o organismo - seja fortalecendo a memória ou ajudando no foco -, a nutricionista deu algumas dicas de alimentos para consumir antes e durante a prova. Confira:

O que comer no anterior ao exame? Para Endrica, é importante manter uma alimentação rica em nutrientes, consumindo frutas e verduras. Além de alimentos integrais, gorduras boas como peixes, castanhas linhaça, que ajudam a melhorar a memória. Ela acredita que é importante evitar bebidas alcoólicas, frituras (que prejudicam a memória e concentração) e açúcar, que contribui para sonolência e cansaço.

Para Endrica, é importante manter uma alimentação rica em nutrientes, consumindo frutas e verduras. Além de alimentos integrais, gorduras boas como peixes, castanhas linhaça, que ajudam a melhorar a memória. Ela acredita que é importante evitar bebidas alcoólicas, frituras (que prejudicam a memória e concentração) e açúcar, que contribui para sonolência e cansaço. O que comer o dia da prova? No café da manhã prefira frutas, iogurte light, pão integral, queijo branco, pode tomar café normalmente se já for um costume, com o cuidado em relação ao excesso. A nutricionista recomenda evitar energéticos: "Eles ajudam a ter mais foco, mas aumentam o cortisol, chamado hormônio do estresse, piorando a ansiedade".

No café da manhã prefira frutas, iogurte light, pão integral, queijo branco, pode tomar café normalmente se já for um costume, com o cuidado em relação ao excesso. A nutricionista recomenda evitar energéticos: "Eles ajudam a ter mais foco, mas aumentam o cortisol, chamado hormônio do estresse, piorando a ansiedade". O que comer na hora da prova? Consuma lanches leves e práticos como frutas, mix de oleaginosas (castanhas, nozes, amendoim), sanduiche natural de frango, barrinha de nuts, chocolate meio amargo. "Não esquece da garrafinha de água pra se manter sempre hidratado. Evitar alimentos que podem causar desconfortos estomacais, como mamão, leite e ameixa", conclui.

Dicas para o Enem 2021: pular questões difíceis

Quem também aproveitou para dar dicas aos candidatos do Enem foi o educador Jefferson Fernandes. Ele explica que, durante o exame, pode ser interessante pular questões mais difíceis. “Sim, parece um enorme clichê, mas no Enem essa tática pode ser relevante por dois motivos”. O educador enumera:

Questões difíceis consomem mais tempo, que é um desafio para uma prova que precisa da leitura de muitos textos para a resolução das questões; assim, quanto menos tempo o candidato perder, mais tempo ele terá para dedicar às demais questões, ao preenchimento do gabarito e à transcrição da redação para a folha oficial. O Enem é corrigido pela Teoria de Resposta ao Item, que pontua melhor os alunos que acertam as questões mais fáceis antes das mais difíceis. Segundo a teoria, os alunos que acertam as questões mais difíceis e não as mais fáceis terão uma nota menor, pois a situação é incoerente para o exame. Então, foco total nas questões mais fáceis, hein?

Dicas para o Enem 2021: tem como diminuir o tempo de resolução da prova?

O professor Jefferson aponta uma dica: nas questões com análise de textos, gráficos, mapas etc, é importante começar lendo o enunciado da questão, para que o aluno capte o que ele exige do texto disponibilizado.

“Sendo assim, o aluno não corre o risco de ler o texto, ler o enunciado e ter que voltar ao texto, lendo-o duas vezes. Com a missão dada pelo enunciado, fica mais fácil para o aluno perceber no texto os efeitos de sentido que ele produz e que podem apontar a resposta que melhor responde à questão”, conclui.



Dicas para o Enem 2021: planejamento da redação

Para o educador, é importante começar pela redação, mas não necessariamente na escrita do texto, e sim através do planejamento do texto. “Se o tema é uma surpresa, o projeto de texto da redação não é. O aluno deve mentalizar a estrutura do texto dissertativo-argumentativo e relembrar todos os conceitos que ele estudou durante o ensino médio - ou até nos últimos dias - que podem ser úteis para defender sua opinião frente ao tema”, relata.



Dicas para o Enem 2021: vai de ônibus?

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deve reforçar a frota de ônibus para a primeira prova do Enem de 2021. O reforço irá atender os participantes em Fortaleza. A ampliação será feita no domingo, 21, com 70 veículos extras e será realizada pelas equipes nos Terminais de Integração.

Dicas para o Enem 2021: e o Metrô?

Metrô de Fortaleza (Metrô) comunicou que no domingo não haverá operação das linhas.

