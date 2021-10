Enem 2021: data da prova, horário, local e tudo sobre o exame

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) surgiu em 1998 com o objetivo de avaliar os estudantes que concluíam a última etapa da formação básica. Ao longo dos anos, a prova passou por algumas alterações e, atualmente essa é a principal ferramenta para o ingresso de estudantes no ensino superior tanto público quanto privado, mediante a programas disponibilizados pelo Governo Federal como o Sisu, Prouni e Fies.

Faltando pouco mais de dois meses para a aplicação do Enem 2021, é necessário não somente que os participantes intensifiquem os estudos e revisões de conteúdos, mas que também comecem a buscar informações sobre as datas, horários e locais de prova. Pensando nisto, O POVO preparou um conteúdo esclarecendo algumas dúvidas frequentes sobre o vestibular mais disputado do país. Confira abaixo:

Enem 2021: data da prova

Este ano, o exame será aplicado em dois fins de semana distintos: nos dias 21 e 28 de novembro, contando novamente com uma versão digital, feita no computador, mas que será aplicada no mesmo dia da prova impressa, ao contrário do que ocorreu no ano passado.

Os participantes que se inscreveram na segunda chamada do Enem, que ocorreu entre 14 a 26 de setembro, terão a data de aplicação diferente. Deste modo, quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022.

Enem 2021: horário de aplicação do exame

Primeiro dia:

O primeiro dia de aplicação do Enem ocorre em 21 de novembro. Neste dia, o candidato responde a 90 questões objetivas, sendo 45 questões das disciplinas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e outras 45 questões das disciplinas de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação dissertativa-argumentativa.

Os participantes devem chegar ao local da prova com antecedência, já que os portões abrem às 12 horas e fecham às 13h (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas e 30 minutos - das 13 horas e 30 minutos às 19 horas.

Horário de saída com e sem o caderno de questões:

Sem o caderno: Após às 15 horas e 30 minutos

Com o caderno: Após às 18 horas e 30 minutos

Segundo dia:

O segundo e último dia de aplicação do Enem ocorre em 28 de novembro. Neste dia, o candidato responde 90 questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, tendo cada uma das áreas 45 questões objetivas.

Assim como no primeiro dia, os portões abrem às 12 horas e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A duração da prova é de 5 horas - das 13 horas e 30 minutos às 18 horas e 30 minutos.

Horário de saída com e sem o caderno de questões:

Sem o caderno: Após às 15 horas e 30 minutos

Com o caderno: Após às 18 horas

Enem 2021: local da prova

A informação sobre o local de prova é disponibilizado por meio de um cartão de confirmação. Até o momento, a data exata de divulgação do cartão ainda não foi divulgada, porém, com base na edição de 2020 ela deve estar disponível para consulta por volta de 15 dias antes da prova - entre o final de outubro e começo de novembro.

O cartão de confirmação de inscrição do Enem é um documento que contém o nome completo do participante, número da inscrição, número do CPF, opção de Língua Estrangeira, datas e horários das provas, local e endereço de realização do exame - número, prédio e sala - e instruções para realização da prova.

O acesso ao cartão fica disponível na Página do Participante, inserida no site do Inep. Para acessar a página, é necessário pôr o número do seu CPF e a sua senha. Vale ressaltar que não é obrigatório imprimir o cartão de confirmação de inscrição do Enem, mas tê-lo à mão no dia das provas ajuda a encontrar sua sala de prova mais rápido.

Enem 2021: dicas para a reta final

Estabelecer um plano de estudo focado em assuntos que têm maior incidência de serem abordados na prova; Resolva provas anteriores e treine com mais intensidade exercício no estilo Enem; Participe de simulados do exame e estabeleça uma estratégia de prova desenvolvendo táticas para responder as questões que possuem peso maiores na nota final. Lembre-se que se você acerta as questões mais difíceis, mas erra as mais fáceis, sua nota não é tão boa quanto a de alguém que acerta as mais fáceis e algumas das difíceis. Não abra mão do descanso. Durante a reta final é necessário dormir e se alimentar de forma correta

