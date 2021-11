Enem 2021: local da prova é divulgado; como consultar no portal do Inep

A informação do local de prova já está disponível para consulta na Página do Participante, no portal do Inep. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro

Inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 já podem consultar o local de aplicação da prova por meio da Página do Participante. A informação foi divulgada hoje, quarta-feira, 3 de novembro (03/11), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para ter acesso à página, é necessário estar com login e senha em mãos, podendo ser acessada pelo computador, celular ou aplicativo do Enem.

O local de prova é informado por um cartão de confirmação. Vale destacar que além do endereço que o candidato que deve comparecer, o cartão traz informações como o número, prédio e sala onde será realizado o exame.

Enem 2021: como consultar o local de prova?

Além do local de prova, o cartão de confirmação de cada candidato traz informações como o número de inscrição, o número do CPF, a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol), datas e horários das provas. Para ter acesso, basta entrar no site oficial do Enem que você pode acessar no endereço na Página do Participante ou clicando aqui, e acessar com seu login (CPF) e senha.

Enem 2021: quais dias serão as provas?



O Enem 2021 será realizado entre os dias 21 e 28 de novembro, confira detalhes de cada dia:

21 de novembro: No primeiro domingo do Enem serão realizados os exames de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; com 45 questões; Ciências Humanas e suas Tecnologias; com 45 questões e a Redação dissertativa-argumentativa

28 de novembro: No segundo e último domingo, serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias; ambas com 45 questões.

Os participantes que se inscreveram na segunda chamada do Enem, que ocorreu entre 14 a 26 de setembro, serão uma exceção e terão a data de aplicação diferente. Deste modo, quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022.

Enem 2021: saiba tudo sobre a prova do ano

