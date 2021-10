Enem 2021: cinco aplicativos grátis que ajudam nos estudos para o exame

O Enem acontece entre os dias 21 e 28 de novembro e para auxiliar a reta final de estudos do principal vestibular do Brasil, veja quais aplicativos gratuitos abordam as matérias que mais caem no Enem; confira

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece entre os dias 21 e 28 de novembro, é comum que os participantes busquem alternativas mais rápidas para finalizar a tempo os principais conteúdos abordados no exame, que é a principal forma de ingresso no ensino superior do Brasil.

O exame cobra diversas áreas do conhecimento, como: Redação, Linguagens, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. Para fixar os conteúdos de forma prática e dinâmica, os aplicativos se tornaram grandes aliados para complementar os estudos para o exame. Pensando nisso, O POVO separou cinco aplicativos gratuitos de educação:

Sobre o assunto Enem 2021: confira 5 possíveis temas para a redação desta edição

Enem 2021: veja dez filmes para estudar História para a prova

Enem 2021: data da prova, horário, local e tudo sobre o exame

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aplicativos gratuitos para estudar para o Enem:

Enem - INEP

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) possui um aplicativo com conteúdo gratuito de apoio para o Enem. Provas e gabaritos dos exames anteriores e demais informações do participante para o exame são disponibilizados.

Aprovado

O aplicativo é gratuito e pode ser utilizado como um gerenciador de tempo para os estudos. Além de configurar e controlar horários programados, o aplicativo também permite gerar gráficos de estudos detalhados que mostram a evolução e desempenho do estudante em determinadas matérias e conteúdos.

PhotoMath

O PhotoMath permite que a câmera do celular seja usada para resolver problemas matemáticos, de modo que o estudante acompanhe a decomposição de cada problema matemático em passos simples, verificando detalhes que faltaram e compreendendo conceitos de forma facilitada. Além disso, o aplicativo não precisa de internet para ser utilizado.

Redação Nota 1000

A redação é um dos pontos mais cruciais para a aprovação no Enem, e por meio do aplicativo Redação Nota 1000, o estudante consegue ter suas redações corrigidas por professores. O aplicativo é gratuito e primordial para quem estuda por conta própria, podendo ser usado também como complemento para quem já é acompanhado por professores de redação.

Geekie Games

Reconhecido pelo Ministério da Educação, o aplicativo reúne videoaulas, simulados, resumos e questões no modelo do Enem de todas as disciplinas: química, matemática, física, biologia, história, geografia, português, sociologia, filosofia e redação.

Tags