Enem 2021: confira 5 possíveis temas para a redação desta edição

A prova está marcada para o dia 21 de novembro (21/11) e a redação do exame exige muito além da gramática: veja cinco palpites de temas para a redação do Enem deste ano

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ocorre anualmente e é considerado o principal vestibular do Brasil. Por meio da nota obtida na prova, os estudantes podem ingressar no ensino superior tanto público quanto privado, mediante diversos programas disponibilizados pelo Governo Federal. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Enem 2021 teve 3.109.762 pessoas com a inscrição confirmada.

Este ano, o exame será aplicado em dois fins de semana distintos: nos dias 21 e 28 de novembro, contando novamente com uma versão digital, feita no computador, mas que será aplicada no mesmo dia da prova impressa - ao contrário do que ocorreu no ano passado. O modelo de questões e temas continua os mesmos, de quatro provas objetivas de 45 questões cada, além da uma redação.



Além das 180 questões de múltipla escolha, o Enem usa a redação como forma de avaliar a capacidade do aluno em defender ideias e estruturá-las com coerência. Na prova, o estudante deve escrever um texto dissertativo-argumentativo com no máximo 30 linhas e no mínimo sete sobre um tema surpresa - os argumentos devem contemplar princípios éticos, como o respeito aos direitos humanos, à diversidade e ao não preconceito.

Com o prazo de aplicação do exame se aproximando, especulações sobre o assunto que será cobrado na redação do Enem rondam o cotidiano dos pré-universitários. Pensando nisto, O POVO separou cinco palpites sobre possíveis temas que venham a cair no vestibular mais disputado do país. Confira abaixo:

Enem 2021: cinco propostas de temas para a redação

Pobreza menstrual

A pobreza menstrual é um assunto pouco discutido devido ao tabu e desinformação que o cerca, mas a problemática que vem ganhando visibilidade nos últimos anos. Em resumo, a expressão é utilizada para descrever a falta de recursos básicos para higiene no período menstrual - um drama que afeta milhões de brasileiras.

De acordo com um relatório sobre a pobreza menstrual no Brasil, publicado recentemente pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), faz-se necessário a urgência em políticas públicas de saúde para zelar pela dignidade humana de meninas e mulheres que sofrem cotidianamente com a escassez de condições adequadas para o período menstrual.

Violência doméstica

A violência doméstica é uma problemática relacionada à segurança pública. O tema aborda comportamentos violentos utilizados por um indivíduo sobre outro, com o objetivo de controlar e causar danos físicos ou psíquicos.

Diante ao período pandêmico e a necessidade do isolamento social com o prevenção à Covid-19, o número de casos e denuncias sofreu um aumento brusco em 2020. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos foram vítimas de algum tipo de violência no último ano no Brasil.

Inclusão de grupos minoritários

Na sociologia, fazem parte das minorias grupos sociais historicamente excluídos do processo de garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de origem, por questões financeiras e por questões de gênero e sexualidade. Podendo também serem inclusos no conceito pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, como idosos e portadores de necessidades especiais.

De acordo com o estudo do Boston Consulting Group (BCG), o Fixing the Flawed Approach to Diversity, as empresas já entendem que precisam alcançar a diversidade se quiserem adquirir e reter talentos, além de conseguir maior engajamento dos funcionários e melhorar o desempenho do negócio. Porém, nem todos os funcionários inclusos em programas de diversidade se sentem realmente beneficiados. No Brasil, somente 17% do público-alvo sente-se favorecido, aponta o estudo.

Mobilidade urbana

A temática está relacionada a problemas estruturais do país. No dicionário, mobilidade significa “facilidade para se mover”. Porém, essa definição que traz a sensação de fluidez e praticidade não ultrapassa a teoria, já que cada vez mais as cidades estão perdendo a capacidade de permitir que as pessoas se movam com qualidade.

A questão da mobilidade pública deve está associada a acessibilidade, segurança, eficiência, qualidade de vida, e dinamismo econômico, além inclusão social e preservação do meio ambiente. Este último aspecto é importante amenizar impactos ambientais causados por combustíveis fósseis que degradam o ambiente, por exemplo. À adoção de veículos híbridos ou elétricos é uma boa solução.

De acordo com uma pesquisa endossada pelo Datafolha, 74% da população é a favor de medidas que reduzam o espaço ocupado por veículos particulares, sedendo espaço para transportes coletivos.

Educação socioemocional (bullying)

A aprendizagem socioemocional é um projeto educacional que tem como objetivo ensinar os indivíduos a entender e gerenciar emoções, demonstrar empatia, alcançar objetivos positivos e principalmente enfatizar o autoconhecimento e bom convívio social. Essas habilidades são essenciais no combate ao bullying, já que pessoas que o praticam tendem a esconder necessidades relacionadas a algum fator emotivo.

No Brasil, o ensino socioemocional devem ser inclusos na grade curricular das escolas seguindo as novas diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento oficial que orienta os currículos das escolas do Brasil (rede pública e privada). Do ponto de vista educacional, as competências socioemocionais ajudam os alunos a lidar com os desafios e situações cotidianas.

Enem 2021: veja outros palpites

Saúde Pública: Valorização do SUS;

Automedicação;



Homologação da Telemedicina no Brasil;

Educação financeira e patrimonial;

Ensino à distância;

Abandono de incapazes;

Cultura do cancelamento;

Comércio de Games;

Ecoturismo e assédio sexual;

Legislação do empreendedorismo.

