 Enem 2021: veja como utilizar as notas da prova

Confira as formas de ingresso no ensino superior por meio do Exame Nacional do Ensino Médio. Prova será realizada no mês de novembro.

Criado em 1988, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem como objetivo avaliar o desempenho dos alunos concluintes do ensino médio. Todos podem realizar a prova, podendo utilizar a nota do exame para concorrer a vagas em instituições de ensino superior públicas e privadas. Porém, como utilizar as notas do Enem 2021?



As provas do Enem são aplicadas em dois domingos consecutivos, tendo duas modalidades: a impressa e a digital. O exame é constituído por quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, e uma redação em língua portuguesa. Entretanto, os candidatos “treineiros” - menores de 18 anos e que não concluíram o ensino médio, participam do Enem apenas para fins de autoavaliação dos seus conhecimentos.

Como utilizar a nota do Enem

Existem várias possibilidades para a utilização do resultado. Com as notas obtidas na avaliação, os concluintes do ensino médio neste ano e em anos anteriores (egressos) podem participar do Sisu, do Programa Universidade para Todos (ProUni) e de convênios com instituições portuguesas, além de programas de financiamento e apoio estudantil, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), por exemplo.

Sisu, ProUni e Fies: para que serve cada um?

Sistema de Seleção Unificada (Sisu): É o processo seletivo no qual as universidades públicas oferecem vagas a estudantes que realizaram o Enem. Feito de forma totalmente automatizada, o Sisu ocorre duas vezes por ano, uma no início do primeiro semestre e a outra no início do segundo semestre.

Programa Universidade para Todos (ProUni): Utiliza as notas do exame para distribuir bolsas de estudos integrais ou com desconto de 50% aos estudantes de escolas da rede pública e bolsistas de instituições de ensino particular.

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies): É um programa do Ministério da Educação (MEC) de apoio ao pagamento das mensalidades de cursos presenciais em faculdades privadas prestado aos estudantes universitários de baixa renda. Assim como o Sisu e o ProUni, geralmente, o Fies também ocorre duas vezes por ano, a cada início de semestre.



