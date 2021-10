Enem 2021: entenda as cinco competências cobradas na redação

Na última edição do Enem apenas 28 pessoas no Brasil inteiro conseguiram chegar na nota máxima da redação (1000); confira detalhes de como funciona cada competência cobrada na área que é determinante para a aprovação de um candidato

A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das notas mais rigorosas e determinantes para a aprovação de um candidato no exame, apresentando queda nas médias a cada ano. A última edição, em 2020, bateu recorde com apenas 28 notas 1000 no Brasil inteiro, além de 87 mil zeros. Os temas trabalhados na prova são sempre voltados a questões que estão em alta na sociedade ou que precisam de visibilidade. O exame este ano acontece nos dias 21 e 28 de novembro de 2021.

Para se sair bem na redação do Enem, o candidato precisa ir muito além de apenas apresentar um texto dissertativo-argumentativo em prosa, sendo fundamental seguir as cinco competências cobradas na prova que vão desde questões gramaticais até bagagem de conteúdo sociocultural. Veja o que cada competência da redação do Enem cobra:

Enem 2021: entenda o que cada competência requer na prova de redação

Enem 2021: competência 1 da redação

A competência 1 avalia o domínio das regras e convenções gramaticais da língua portuguesa, como: acentuação, pontuação, ortografia, translineação, estrutura sintática e concordância verbal e nominal.

Enem 2021: competência 2 da redação

A competência 2 avalia se o candidato compreendeu o tema corretamente, levando em consideração o recorte principal do assunto, além da adequação textual para o formato em prosa do tipo dissertativo-argumentativo e o uso do repertório sociocultural que pode ser utilizado através de citações de livros, filmes, músicas, etc.

Enem 2021: competência 3 da redação

A competência 3 avalia a organização pré-textual e a interpreta a partir da seleção de informações e ideias, da relação entre as informações e o tema, da organização da sequência de informações, de estratégias argumentativas e da apresentação de leitura crítica e autoral.

Enem 2021: competência 4 da redação

A competência 4 avalia o uso de conectivos e operadores argumentativos para estabelecer conexão entre as diferentes partes do texto e evidenciar as relações e interpretações estabelecidas.

Enem 2021: competência 5 da redação

A competência 5 avalia a proposta de solução do problema apresentado no tema, exigindo que o candidato apresente na proposta cinco etapas como: agente, ação, modo, detalhes e finalidade, respeitando acima de tudo os direitos humanos.

Enem 2021: 5 possíveis temas para a redação desta edição

Além das 180 questões de múltipla escolha, o Enem usa a redação como forma de avaliar a capacidade do aluno em defender ideias e estruturá-las com coerência. Na prova, o estudante deve escrever um texto dissertativo-argumentativo com no máximo 30 linhas e no mínimo sete sobre um tema surpresa - os argumentos devem contemplar princípios éticos, como o respeito aos direitos humanos, à diversidade e ao não preconceito.

