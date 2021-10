Enem 2021: quando será divulgado o local de prova e como conferir

Faltando menos de um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as provas serão aplicadas duas modalidades: a impressa e a digital. O exame é constituído por quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha, e uma redação dissertativa-argumentativa. Os candidatos já estão em busca de informações como o local de prova para se planejar para o vestibular mais esperado do Brasil. Saiba quando será divulgado e como conferir o seu local de prova:

Enem 2021: quando será divulgado o local de prova?

O local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 é informado por um cartão de confirmação e apesar de ainda não ter sido divulgado oficialmente pelo Inep, a previsão é de que o local de prova de cada candidato seja publicado na próxima segunda-feira, dia 25 de outubro. Vale destacar que além do endereço que o candidato que deve comparecer, o cartão traz informações como o número, prédio e sala onde será realizado o exame.

Enem 2021: como consultar o local de prova?

Além do local de prova, o cartão de confirmação de cada candidato traz informações como o número de inscrição, o número do CPF, a opção de língua estrangeira (inglês ou espanhol), datas e horários das provas. Para ter acesso, basta entrar no site oficial do Enem que você pode acessar no endereço na Página do Participante ou clicando aqui, e acessar com seu login (CPF) e senha.

Enem 2021: quais dias serão as provas?



O Enem 2021 será realizado entre os dias 21 e 28 de novembro, confira detalhes de cada dia:

21 de novembro: No primeiro domingo do Enem serão realizados os exames de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; com 45 questões; Ciências Humanas e suas Tecnologias; com 45 questões e a Redação dissertativa-argumentativa

28 de novembro: No segundo e último domingo, serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias; ambas com 45 questões.

Os participantes que se inscreveram na segunda chamada do Enem, que ocorreu entre 14 a 26 de setembro, serão uma exceção e terão a data de aplicação diferente. Deste modo, quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022.

