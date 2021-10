Redação Enem 2021: confira os temas já abordados pelo Exame Nacional

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021 acontece nos dias 21 e 28 de novembro e os estudantes participantes têm pela frente a redação. Na última edição do exame, em 2020, o tema foi: "O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira". Desde 1998, quando o teste começou a ser aplicado, mais de vinte assuntos já foram abordados.

Enem 2021: os temas anteriores da redação

Governo Jair Bolsonaro (Sem partido)

2020 : O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira

: O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira 2019: Democratização do acesso ao cinema no Brasil

Governo Michel Temer (MDB)

2018 : Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet 2017 PPL : Consequências da busca por padrões de beleza idealizados

: Consequências da busca por padrões de beleza idealizados 2017 – 2ª Aplicação : Caminhos para combater o racismo no Brasil

: Caminhos para combater o racismo no Brasil 2017 : Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil

: Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil

Governo Dilma Rousseff (PT)

2015 : A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira 2014 : Publicidade infantil em questão no Brasil

: Publicidade infantil em questão no Brasil 2013 : Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil 2012 : Movimento imigratório para o Brasil no século 21

: Movimento imigratório para o Brasil no século 21 2011: Viver em rede no século 21: os limites entre o público e o privado

Governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

2010 : O trabalho na construção da dignidade humana

: O trabalho na construção da dignidade humana 2009 : O indivíduo frente à ética nacional

: O indivíduo frente à ética nacional 2008 : Como preservar a floresta Amazônica: suspender imediatamente o desmatamento; dar incentivo financeiros a proprietários que deixarem de desmatar; ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar

: Como preservar a floresta Amazônica: suspender imediatamente o desmatamento; dar incentivo financeiros a proprietários que deixarem de desmatar; ou aumentar a fiscalização e aplicar multas a quem desmatar 2007 : O desafio de se conviver com as diferenças

: O desafio de se conviver com as diferenças 2006 : O poder de transformação da leitura

: O poder de transformação da leitura 2005 : O trabalho infantil na sociedade brasileira

: O trabalho infantil na sociedade brasileira 2004 : Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação

: Como garantir a liberdade de informação e evitar abusos nos meios de comunicação 2003: A violência na sociedade brasileira: como mudar as regras desse jogo

Governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB)

2002 : O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita?

: O direito de votar: como fazer dessa conquista um meio para promover as transformações sociais que o Brasil necessita? 2001 : Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em conflito?

: Desenvolvimento e preservação ambiental: como conciliar os interesses em conflito? 2000 : Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional

: Direitos da criança e do adolescente: como enfrentar esse desafio nacional 1999 : Cidadania e participação social

: Cidadania e participação social 1998: Viver e aprender

Além das 180 questões de múltipla escolha, o Enem usa a redação como forma de avaliar a capacidade do estudante em defender ideias e estruturá-las com coerência. Deve ser escrito um texto dissertativo-argumentativo com no máximo 30 linhas e no mínimo sete a partir de uma situação-problema sobre um tema surpresa — os argumentos devem contemplar princípios éticos, como o respeito aos direitos humanos, à diversidade e ao não preconceito.

A redação possui um peso determinante no resultado do Enem. Os critérios de correção da redação estão mais rigorosos e a alta queda consecutiva no número de redações nota mil persiste a cada ano, o que só comprova o cuidado e esforço que a redação requer dos estudantes no exame.

Até 2015, mais de 100 candidatos no Brasil inteiro ainda conseguiam obter a nota máxima. Nas edições de 2017 a 2019, a média total de notas mil era de 50 candidatos, até ser divulgado o resultado da edição 2020 em que apenas 28 pessoas conseguiram chegar no 1000.

Enem 2021: data da prova



Este ano, o exame será aplicado em dois fins de semana distintos: nos dias 21 e 28 de novembro, contando novamente com uma versão digital, feita no computador, mas que será aplicada no mesmo dia da prova impressa, ao contrário do que ocorreu no ano passado.

Os participantes que se inscreveram na segunda chamada do Enem, que ocorreu entre 14 a 26 de setembro, terão a data de aplicação diferente. Deste modo, quem se inscreveu nesse prazo vai realizar o exame em 9 e 16 de janeiro de 2022.

